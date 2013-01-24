心肺复苏、电击、长时间康复

Jeff 当即拨打了急救电话。调度员让 Jeff 保持冷静，并告诉他如何实施心肺复苏 (CPR)。

三分钟后，消防员到达现场。“当我们到达现场时，我们看到他妻子躺在床上，Jeff 正在调度员的帮助下对她进行心肺复苏。我们的两名消防员把 Julia 移到地上，继续进行心肺复苏，与此同时我打开了飞利浦 HeartStart FRx 除颤器，把电极贴放到 Julia 的身上，”Pinecroft Sedgefield 消防局二级消防员兼急救小组成员 Ed Hampton 说道。按照 FRx 除颤器建议，我们对她实施了电击。

遗憾的是，第一次电击并没有奏效。消防员又交替进行了数次心肺复苏和两次电击后，急救医疗服务 (EMS) 小组到达现场。“护理人员接手，使用手动除颤器又进行了三次电击。在六次电击之后，我们终于让她恢复了微弱的心律和脉搏，”Ed 回忆道。

Julia 的情况很严重。到达医院后，她被立即送进了导管室。尽管进行了手术，她的情况仍然很不稳定。

爱唤醒奇迹

几个星期后，Julia 的情况开始好转，但又过了很久她才恢复记忆。“我记得我在医院里醒来，看到我丈夫留下的一张字条，上面写着“你一定会好起来，我们很爱你。”他在纸上反复写着这句话。”



“当我们到达现场时，Julia 已经没有脉搏了，呼吸停止了大约 5-6 分钟。Jeff 在为她做心肺复苏，但是没有自动体外除颤器是无法让她的心脏从心室颤动恢复到窦性节律的，Julia 很有可能死去，”Ed 说。

Julia 说，她很感激那些在她最需要的时候对她伸出援助之手的人们，这种感谢是无法用语言表达的。“那天一切都很顺利。”