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Lindsay’s Story

友人快速反应

Lindsay 逃出死神之手

Lindsay 活了下来，她希望帮助更多人战胜心脏骤停

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这是什么意思？

有一年春天，在四月的一个早上，年仅 19 岁的 Lindsay Hayden 倒在了课堂上，当时她的心跳达到每分钟 220 次 -- 相当于正常人的两到三倍。

 

情况十分危急。

 

她的朋友 Cameron Durand 快速作出反应，立刻对她进行心肺复苏，并用自动体外除颤器实施了电击，让她的心脏恢复了正常节律。护理人员两分钟后才到达现场。

 

“护理人员告诉我，如果当时没有除颤器，我可能已经死了，”Lindsay 如是说。

 

任何年龄段的人都可能发生心脏骤停

 

大部分人都认为只有老年人才会发生心脏问题。

 

“我从来没听过和我同龄[19]的孩子发生这种事。我以为这只会发生在老年人或者身体较差的人身上，”Lindsay 说道。但在经历过心脏骤停后，Lindsay 见到了五六个同样经历过心脏骤停、和她年龄相仿的孩子，而且还听到更多类似的情况。

 

Lindsay 说，医生们仍未找出导致她心脏骤停的原因。但在经过多次检查后，她被确定患有长 QT 综合征，这是一种罕见的遗传性心脏节律紊乱，会导致心跳过快或不稳定。

 

Lindsay 传递爱的力量

 

Lindsay 很幸运，她身边就有一台自动体外除颤器，她立志要帮助其他人得到同样的幸运。在肺结核病患者基金会的配合下，Lindsay 和她的家人向学校发起倡议，建议学校配备自动体外除颤器。他们的努力得到了回报。在 Lindsay 发病的斯坦利湖高中，学校目前已经为学生们提供了三台自动体外除颤器。

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Lindsay 手拿曾经救过她一命的自动体外除颤器。

帮助其他心脏骤停患者像她一样重获新生

 

Lindsay 以前从不认为 19 岁的年纪需要担心心脏问题。她得救了，现在她希望让更多人享受到这样的保障。

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