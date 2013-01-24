Matt McKenna 年龄 15 岁，是一名小运动员。发病时，他刚刚结束了紧张的长曲棍球夏令营，正在跳板上准备跳水。他的母亲 Wendy 觉察到他有些不对劲。



Matt 跪在地上，身体蜷缩着，头几乎贴到地面上。当 Wendy 跑到他身边摇晃他的时候，他已经没有反应了。由于缺氧，他的身体呈现蓝色。



Matt 发生了心脏骤停 (SCA)。

任何年龄段的人都可能发生心脏骤停

心脏骤停是心电系统问题，可能发生在任何年龄的人身上。发病时，心电功能紊乱，心脏停止供血。和 Matt 一样，典型患者会晕倒并快速丧失意识，必须立刻让他们恢复心律，否则会发生死亡。

而恢复心律的唯一办法就是使用除颤器进行电击。

救生员出手救助，Matt 化险为夷

听到 Wendy 呼救，泳池负责人立刻派一名救生员去取除颤器，值班救生员 Mike Mierzwa 马上行动。他跑去取除颤器，然后穿过渐渐拥挤起来的人群来到 Matt 身边。

虽然 Mike 最近刚刚学会使用除颤器，但毕竟不是专业的医护人员。他跪在 Matt 身旁，打开飞利浦 HeartStart 自动体外除颤器 (AED)，并开始按照语音提示进行操作。他把电极贴放到 Matt 胸部，等待机器分析他的心律。HeartStart 检测到了心室颤动——这是心脏骤停引发的心律异常，建议实施电击。

Mike 按下按钮，对 Matt 的心脏实施电击。随后，除颤器对 Matt 再次进行分析，检测到正常节律。Matt 的心脏恢复了跳动。

虽然心脏恢复了跳动，但 Matt 仍然没有呼吸。Mike 继续进行人工呼吸，直到救护车到达。

现在，Matt 已经恢复正常，这一切都要感谢 Mike 的及时反应。