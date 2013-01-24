搜索词
根据医学图像准确地认清心脏结构，需要多年的培训和经验。 在结构性心脏病 (SHD) 手术期间，运用和解读 X 线与三维超声成像技术可能充满挑战——特别是引导携带植入装置的导管时，更是如此。 在穿过软组织解剖结构时，快速轻松地访问改善显像与实时图像引导导航工具，可以帮助您对确定最佳治疗过程充满信心。
“我们正在整合两个独立的医学图像，用一种新方式将它们结合在一起，这种方式能够让这些介入手术的表现更加直接。”
John Carroll 教授
科罗拉多大学丹佛分校医学博士，
介入心脏病医师，
“使用 HeartNavigator 可以让临床决策变得更简单——首先我们要选择瓣膜类型，然后确定瓣膜大小。这些问题很重要，如果能提前予以确定，所带来的好处是非常显著的。”
心脏外科医生 H. Schrofel 博士
利用有助于您加快护理患者速度、降低成本的 ST 段抬高心肌梗死解决方案，完成这一 90 分钟使命。
了解更多
飞利浦心肺复苏解决方案Q-CPR，可以帮助您的团队测量那些对于心肺复苏来说至关重要的复苏参数
经导管主动脉瓣修复手术为很多患者带来新的希望。新成像解决方案在人选识别和治疗上为您提供支持
经导管二尖瓣修复手术，为那些没有其它治疗选择的患者带来新希望。飞利浦心脏介入解决方案帮助照亮道路。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。