

根据医学图像准确地认清心脏结构，需要多年的培训和经验。



在结构性心脏病 (SHD) 手术期间，运用和解读 X 线与三维超声成像技术可能充满挑战——特别是引导携带植入装置的导管时，更是如此。



在穿过软组织解剖结构时，快速轻松地访问改善显像与实时图像引导导航工具，可以帮助您对确定最佳治疗过程充满信心。