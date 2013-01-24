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利用图像引导介入手术，治疗结构性心脏病

利用图像引导介入，
治疗结构性心脏病

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根据医学图像准确地认清心脏结构，需要多年的培训和经验。

在结构性心脏病 (SHD) 手术期间，运用和解读 X 线与三维超声成像技术可能充满挑战——特别是引导携带植入装置的导管时，更是如此。

在穿过软组织解剖结构时，快速轻松地访问改善显像与实时图像引导导航工具，可以帮助您对确定最佳治疗过程充满信心。

 

了解更多我们关于治疗结构性心脏病的解决方案。
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实时 X 光和实时三维超声相结合，治疗结构性心脏病

“我们正在整合两个独立的医学图像，用一种新方式将它们结合在一起，这种方式能够让这些介入手术的表现更加直接。”


John Carroll 教授

科罗拉多大学丹佛分校医学博士，

介入心脏病医师，

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这是什么意思？

智能显像 实时导航。

医生分享使用飞利浦 HeartNavigator 的经验

为复杂的结构性心脏病 (SHD) 手术提供清晰图像

“使用 HeartNavigator 可以让临床决策变得更简单——首先我们要选择瓣膜类型，然后确定瓣膜大小。这些问题很重要，如果能提前予以确定，所带来的好处是非常显著的。”

 

心脏外科医生 H. Schrofel 博士

在复杂的介入手术的过程中，无论何时都看到所需画面，令人信心十足

低剂量卓越成像

Allura Clarity 介入X线成像系统采用了 ClarityIQ 技术，在治疗瓣膜疾病、室间隔缺损、梗阻 / 闭塞时可提供高品质成像，带来卓越的低剂量显像效果。
实时 X 光与三维超声相结合的介入成像新局面

软组织解剖结构和导管 / 植入物显像

EchoNavigator 结合了实时 X 线和三维超声引导，用于结构性心脏病 (SHD) 修复，使解剖结构和装置定位更精准，同时提高介入治疗效率。
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    EchoNavigator 术中三维超声融合导航

    EchoNavigator  

    • 通过经食道超声心动图(TEE)锥区判断其他参考点
    • 总是保持同样的定向和透视
    • 自动配对的标记提供范围和指导
    OPT08
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    • 外科极端成像
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