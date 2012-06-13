儿科辐射剂量管理面临挑战

儿童诊断不同于成人诊断。随着影像应用次数的不断增加，人们对辐射的担忧也与日俱增。儿童对辐射更为敏感：他们的器官和细胞正在快速发育，因此可能因电离辐射而受到损伤。

凤凰城儿童医院放射科主任Richard Towbin说：“所有人都关心辐射剂量，但对辐射最为敏感的是儿童，因为他们正处于成长发育阶段。我们必须将辐射剂量和影像应用方案与我们试图解决的问题联系起来。”

儿童医院所收治患者的年龄范围和疾病的类型很广，凤凰城儿童医院也不例外——一名放射科医师某天可能要给胎儿做MR扫描，另一天则可能要给一名18岁、220磅重的足球运动员做CT扫描。无论是对婴儿还是青少年，医院的目标是一致的，即在整个影像应用过程中为患者及其家人提供安全舒适的体验。

凤凰城儿童医院全身核磁共振与3D创新实验室联合主任Dianna Bardo说：“儿童可能罹患的癌症、心脏病和神经疾病不同于成年人。对成年人而言，可能需要更长时间才会造成损伤或引发疾病。因此，儿童与成年人相比，我们关注的是更早发生或更微妙的状况。”