儿科辐射剂量管理面临挑战

医学影像在做出精确诊断和治疗多种疾病方面发挥的作用愈发重要。医学影像的快速、精确和非侵入式特点导致影像应用次数激增。
在美国，CT扫描次数增加了近两倍，从1996年的每千名患者52次扫描增加到2010年的每千名患者149次扫描。1美国放射学会的数据显示，目前美国每年应用6800万次CT扫描。日本、美国和澳大利亚的每百万人CT扫描仪拥有量领跑全球，分别是64、26和18台。2
医学影像在做出精确诊断和治疗多种疾病方面发挥的作用愈发重要。医学影像的快速、精确和非侵入式特点导致影像应用次数激增。
在美国，CT扫描次数增加了近两倍，从1996年的每千名患者52次扫描增加到2010年的每千名患者149次扫描。1美国放射学会的数据显示，目前美国每年应用6800万次CT扫描。日本、美国和澳大利亚的每百万人CT扫描仪拥有量领跑全球，分别是64、26和18台。2
儿童诊断不同于成人诊断。随着影像应用次数的不断增加，人们对辐射的担忧也与日俱增。儿童对辐射更为敏感：他们的器官和细胞正在快速发育，因此可能因电离辐射而受到损伤。
凤凰城儿童医院放射科主任Richard Towbin说：“所有人都关心辐射剂量，但对辐射最为敏感的是儿童，因为他们正处于成长发育阶段。我们必须将辐射剂量和影像应用方案与我们试图解决的问题联系起来。”
儿童医院所收治患者的年龄范围和疾病的类型很广，凤凰城儿童医院也不例外——一名放射科医师某天可能要给胎儿做MR扫描，另一天则可能要给一名18岁、220磅重的足球运动员做CT扫描。无论是对婴儿还是青少年，医院的目标是一致的，即在整个影像应用过程中为患者及其家人提供安全舒适的体验。
凤凰城儿童医院全身核磁共振与3D创新实验室联合主任Dianna Bardo说：“儿童可能罹患的癌症、心脏病和神经疾病不同于成年人。对成年人而言，可能需要更长时间才会造成损伤或引发疾病。因此，儿童与成年人相比，我们关注的是更早发生或更微妙的状况。”
凤凰城儿童医院有很多种医学影像应用模式，每种模式所用的技术和方法各不相同，但都使用电离辐射生成身体影像。CT扫描、X光检查或荧光透视检查等影像应用的辐射剂量根据儿童的体型和疾病类型而定。
诊断设备融合了儿科医疗的特征，能进行一系列辐射剂量管理设置，经过校准可在使用过程中保证婴儿、儿童和青少年的安全。
近来，能在不损害影像质量的同时对辐射剂量进行管理的新型医疗技术不断涌现。不久之前，减少诊断影像所用辐射剂量会让影像质量变差，但是现在，技术创新为放射科医师提供了更多工具，让他们能根据患者的实际情况调整辐射剂量，而不必担心会损害影像质量。
影像方案有助于节省时间，能让放射科医师对每一位患者进行评估，然后决定适合具体应用的影像方案。儿童医院与成人医院相比差别很大，也更复杂。因此，医院及其技术合作伙伴需要开展密切合作。
凤凰城儿童医院与飞利浦的合作内容包括：设计和测试应用于医院影像设备的全新影像方案，这些设备根据儿童的体型设计，适用于特定年龄群体或具体器官的影像检查。
Bardo博士说：“CT扫描仪的现有影像方案可能并不适用于所有医院。我们设计了自己的影像方案，并与飞利浦分享这些方案。所有飞利浦用户都能免费使用这些已进入公共领域的影像方案。看到前来就诊的儿童有74英寸高，180磅重，我知道自己即使再忙也能选出最合适的影像方案，我很清楚自己做出了正确的选择。这一点非常重要。”
凤凰城儿童医院放射科主任
Richard Towbin博士
免责声明：
上述结果系该机构取得的独有成果，不一定能够反映其他机构可能取得的结果。
注：
1. 《洛杉矶时报》，“影像应用剧增引发对辐射风险的担忧”，2012 - http://articles.latimes.com/2012/jun/12/science/la-sci-ct-mri-growth-20120613
2. “放射诊断学带来的患癌风险”.Hall EJ, Brenner DJ.《英国放射学杂志》.2008年5月; 81(965):362-78.