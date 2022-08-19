智慧影像全流程解决方案

清晰完整的『影像』让医生从『全局』作诊断。然而这还不是故事的『全貌』，在一场特殊的摄影展上，两张『全幅照片』联结起两位熟悉的陌生人…… 让我们通过视频探寻患者和影像医生之间非比寻常的联系。
清晰完整的『影像』让医生从『全局』作诊断。然而这还不是故事的『全貌』，在一场特殊的摄影展上，两张『全幅照片』联结起两位熟悉的陌生人……
让我们通过视频探寻患者和影像医生之间非比寻常的联系。
如今，我们需要以全新方式应对影像领域的挑战。如何高效处理由多个独立工作流交织而成的复杂网络，是放射学工作流优化遇到的巨大挑战。无论是让患者按时进行影像检查、采集真实影像，还是将正确的临床信息交到转诊医生手上，每一环节都可能遭遇延迟、变化和沟通不充分问题，并导致成本浪费和工作不顺，还会对后续患者护理造成负面影响。近期全球其他地区放射学的调查研究发现：
工作倦怠的症状1
达到了中度甚至重度水平2
工作流得到持续改善和精简增效，使您在多方面获益：
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如果患者数据分散保存在多个应用程序和不同科室，便难以汇总整理患者的病情全貌。系统性评估成像和治疗工作时，我们发现完全可以整合并优化影像领域内的各种工作流——从患者管理到影像采集，再到影像判读和检查结果的沟通及跟踪随访。这有助于改善患者病情、提升放射科医师、放射技师和管理人员的工作经验，并增强科室乃至整个医院的工作效率和临床效率。
如果患者数据分散保存在多个应用程序和不同科室，便难以汇总整理患者的病情全貌。系统性评估成像和治疗工作时，我们发现完全可以整合并优化影像领域内的各种工作流——从患者管理到影像采集，再到影像判读和检查结果的沟通及跟踪随访。这有助于改善患者病情、提升放射科医师、放射技师和管理人员的工作经验，并增强科室乃至整个医院的工作效率和临床效率。
放射科复杂分散的工作流对于患者护理、医务工作和成本都会产生负面影响。放射科管理者面对的重大挑战即是如何对其加以管理。如果现在就着手解决这些问题，将会迎来影像工作发展的美好未来。
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*根据欧盟高级专家组给出的AI定义。 *病例研究的结果并不能预示其他情况下的结果。其他情况下的结果可能会有所不同。 1. 2019年Medscape全国医生工作倦怠、抑郁& 和自杀报告 （开发者须知：链接如下https://www.medscape.com/slideshow/2019-lifestyle-burnout-depression-6011056） 2. 放射科医务人员聚焦：对放射技师及影像科领导开展的一项放射学服务影响与满意度调查。由MarkeTech Group为Philips开展的一项调查研究，2019年。 3. http://www.cqc.org.uk/sites/defaults/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf2 4. 运用访视前导航来提升关键绩效指标：波士顿医学中心的一项案例研究。Philips，2020年。 5. Folio, L. et al. 多媒体定性肿瘤报告的初步经验表明此项功能可提升肿瘤专家对肿瘤负担的评估效率。RSNA 2015。
*根据欧盟高级专家组给出的AI定义。
*病例研究的结果并不能预示其他情况下的结果。其他情况下的结果可能会有所不同。
1. 2019年Medscape全国医生工作倦怠、抑郁& 和自杀报告 （开发者须知：链接如下https://www.medscape.com/slideshow/2019-lifestyle-burnout-depression-6011056）
2. 放射科医务人员聚焦：对放射技师及影像科领导开展的一项放射学服务影响与满意度调查。由MarkeTech Group为Philips开展的一项调查研究，2019年。
3. http://www.cqc.org.uk/sites/defaults/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf2
4. 运用访视前导航来提升关键绩效指标：波士顿医学中心的一项案例研究。Philips，2020年。
5. Folio, L. et al. 多媒体定性肿瘤报告的初步经验表明此项功能可提升肿瘤专家对肿瘤负担的评估效率。RSNA 2015。
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