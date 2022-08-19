搜索词

智慧影像全流程解决方案
一位女医生正在帮助患者并查看超声设备

整合放射学工作流，加快精准诊断

联系产品专家

    我们提供创新智慧硬件系统，并与企业级智慧影像平台无缝整合，让您优化工作流程，提高运营效率：

     
    • 创新智慧影像设备，搭载智能软件系统及 AI 应用，提升扫描速度和诊断准确性
    • 影像一体化平台，覆盖影像全业务链，从数据采集、影像后处理、临床诊疗、远程诊断、教学科研、患者服务到科室管理、设备管理，以数字化、智能化赋能影像业务，提升工作效率、服务质量和管理标准
    • 神飞云5.0 智能诊疗生态平台 ，轻量级智慧影像 SaaS 服务，专注中国本地化需求，提供智能的院内院外医联体影像全流程服务，高效 覆盖诊疗全流程

    遇见卓越，开启新视野。更多精彩尽在RSNA 2022北美放射年会飞利浦展台

    了解更多
    People looking at a large clinical image

    See beyond to the Full Picture

     

    清晰完整的『影像』让医生从『全局』作诊断。然而这还不是故事的『全貌』，在一场特殊的摄影展上，两张『全幅照片』联结起两位熟悉的陌生人……

     

    让我们通过视频探寻患者和影像医生之间非比寻常的联系。

    飞利浦梳理医疗护理中的关键阶段，形成清晰明了的护理途径，助力获取理想的患者影像。

    如今，我们需要以全新方式应对影像领域的挑战。如何高效处理由多个独立工作流交织而成的复杂网络，是放射学工作流优化遇到的巨大挑战。无论是让患者按时进行影像检查、采集真实影像，还是将正确的临床信息交到转诊医生手上，每一环节都可能遭遇延迟、变化和沟通不充分问题，并导致成本浪费和工作不顺，还会对后续患者护理造成负面影响。近期全球其他地区放射学的调查研究发现：

    顶部的“闪电”图标用来传递一种工作倦怠的窘迫感 image

    45%

    放射科医师报告了
    工作倦怠的症状1

    “秒表”图标用来表示已浪费的时间 image

    44%

    美国放射技师报告称其工作压力
    达到了中度甚至重度水平2

    “一览表”图标代表报告要求 image

    97%

    放射科无法满足报告要求3

    联系信息

    * 此字段为必填

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *

    这是什么意思？

    如果解决了放射学工作流的挑战，会收获哪些益处？

     

    工作流得到持续改善和精简增效，使您在多方面获益：

     

    • 预约检查的缺席比例下降19%，取消检查的延误比例下降14%4
    • 缩短常规检查中MR患者的设置时间
    • 运用远程呈现解决方案联系放射技师与临床专家
    • 缩短急诊科的CT周转时间和从医嘱下达到检查开始的时间
    • 评估肿瘤的报告读取时间改善幅度高达60%
    • 提升MR服务效率

    采取系统性方法应对影像工作为何如此重要？

     

    如果患者数据分散保存在多个应用程序和不同科室，便难以汇总整理患者的病情全貌。系统性评估成像和治疗工作时，我们发现完全可以整合并优化影像领域内的各种工作流——从患者管理到影像采集，再到影像判读和检查结果的沟通及跟踪随访。这有助于改善患者病情、提升放射科医师、放射技师和管理人员的工作经验，并增强科室乃至整个医院的工作效率和临床效率。

    关键功能缩略图 image

    携手合作，我们便能攻克您在工作流中遇到的重大挑战

    放射科复杂分散的工作流对于患者护理、医务工作和成本都会产生负面影响。放射科管理者面对的重大挑战即是如何对其加以管理。如果现在就着手解决这些问题，将会迎来影像工作发展的美好未来。

    我们愿意倾听您的需求

    告诉我们该怎么帮助你

    1
    选择您感兴趣的领域
    2
    联系方式

    *根据欧盟高级专家组给出的AI定义。

     

    *病例研究的结果并不能预示其他情况下的结果。其他情况下的结果可能会有所不同。

     

    1. 2019年Medscape全国医生工作倦怠、抑郁& 和自杀报告  （开发者须知：链接如下https://www.medscape.com/slideshow/2019-lifestyle-burnout-depression-6011056）

    2. 放射科医务人员聚焦：对放射技师及影像科领导开展的一项放射学服务影响与满意度调查。由MarkeTech Group为Philips开展的一项调查研究，2019年。

    3. http://www.cqc.org.uk/sites/defaults/files/20180718-radiology-reporting-review-report-final-for-web.pdf2

    4. 运用访视前导航来提升关键绩效指标：波士顿医学中心的一项案例研究。Philips，2020年。

    5. Folio, L. et al. 多媒体定性肿瘤报告的初步经验表明此项功能可提升肿瘤专家对肿瘤负担的评估效率。RSNA 2015。

    点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

    我已了解

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

    我已了解

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V.，2004 - 2024。保留所有权利。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。