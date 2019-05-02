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光速4D磁共振Ingenia LightSpeed, 实现磁共振扫描 速度及图像质量的新突破，拓磁共振在四维领域的 新应用，开创磁共振光速四维新时代。

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专为一站式成像设计
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Ingenia 1.5T S 专为一站式检查设计，通过自动脂肪和运动抑制和 dStream 数字成像实现卓越的图像质量¹。

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非凡的患者体验
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通过视频分散患者注意力，让患者精神愉悦，引导患者完成检查，并且 ComforTone 可以降低噪声，提高患者舒适度。

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快速、稳健的工作流程
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稳健且可预测的成像、令患者感到轻松的体验以及更快的患者设置相结合，使工作效率提高 30%²。

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个性化成像
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以患者为中心的个性化成像—iPatient 便于用户掌握患者的行动、条件、解剖和生理等方面的情况，实现良好的一致性和效率。

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dStream
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采用我们的 dStream 数字宽带架构可实现高质量的图像和非凡的速度。信噪比⁴可提高 40%，工作效率更高，独立通道射频技术让升级更简单。

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iPatient || KBA1
iPatient

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每个患者都是不同的。iPatient 是针对我们的 Ingenia 系统打造的一个高级平台，可以帮助您管理个性化、以患者为中心的成像，实现更高的一致性和效率。iPatient 可使工作效率提高 30%⁷。

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Premium IQ³
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Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）。在可用时隙中提供尽可能多的诊断信息。

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ScanWise Implant
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ScanWise Implant 可以增加磁共振成像信心，满足不断增加、医疗条件不足的患者群体需求，提高声誉，赢得良好的口碑。

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专为一站式成像设计
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非凡的患者体验
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快速、稳健的工作流程
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个性化成像
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dStream
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Premium IQ³
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规格

Magnet system
Magnet system
最大视野
  • 55 cm
Maximum FOV
55 x 55 x 50 V-RMS 的磁场均匀性
  • 5 ppm
磁体重量
  • 3060 kg
开放式扫描孔直径
  • 70 cm
HeliumSave 液氦节省技术（零汽化）
常规扫描条件下的制冷剂损耗率
  • 0 l/hr
Gradients
Gradients
单轴最大梯度场强
  • 33 mT/m
Resolution parameters
Resolution parameters
最大扫描矩阵
  • 1024（可选 2048）
最大层数
  • 1024
最高平面内分辨率
  • 5 μm
Omega Gradients
Omega Gradients
单轴最大梯度切换率
  • 120 T/m/s
射频发射
射频发射
平行射频发射
输出功率
  • 18 kW
独立射频放大器数量
  • 1
dStream 射频接收
dStream 射频接收
从磁体到重建器的信号链
  • 数字
dStream RF 接收
dStream RF 接收
独立接收通道数
  • 独立通道
dStream RF receive
dStream RF receive
模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
  • 线圈内部
从线圈到重建器的信号链
  • 全数字
从线圈电子设备到连接器的信号链
  • 数字
从连接器到磁体的信号链
  • 数字
患者环境
患者环境
患者扫描孔
  • 70 cm
两端电子管
通道两端直径
  • 95 cm
最大承重能力
  • 250 kg (550 lbs)
患者运送系统（可选）
  • FlexTrak
无线患者生理同步
各种吸音降噪解决方案
场地规划
场地规划
所需最小占地面积
  • 19.5 m²
dStream workflow
dStream workflow
FlexCoverage 后部线圈
FlexCoverage 后部线圈
FlexConnect 连接器
FlexTrak 桌面
FlexCaddy 线圈存储（可选）
FlexTrak 患者转运系统（可选）
FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
SmartAssist 提高效率
SmartAssist 提高效率
SmartLine
单人操作流程
单人操作流程
智能选择
智能扫描
自动运行
智能定位
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单轴最大梯度切换率
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输出功率
  • 18 kW
独立射频放大器数量
  • 1
dStream 射频接收
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从磁体到重建器的信号链
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dStream RF 接收
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独立接收通道数
  • 独立通道
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模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
  • 线圈内部
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  • 全数字
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  • 数字
从连接器到磁体的信号链
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  • 70 cm
两端电子管
通道两端直径
  • 95 cm
最大承重能力
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患者运送系统（可选）
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无线患者生理同步
各种吸音降噪解决方案
场地规划
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所需最小占地面积
  • 19.5 m²
dStream workflow
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FlexCoverage 后部线圈
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FlexConnect 连接器
FlexTrak 桌面
FlexCaddy 线圈存储（可选）
FlexTrak 患者转运系统（可选）
FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
SmartAssist 提高效率
SmartAssist 提高效率
SmartLine
单人操作流程
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智能选择
智能扫描
自动运行
智能定位
  • ¹, ³ Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）。Premium IQ 指通过 dStream 获得的 IQ 优于 Achieva。更高速度指 dS SENSE 速度高于 SENSE；更强运动控制指 MultiVane XD 的运动控制优于标准 Propeller(1)；更强脂肪抑制指 mDIXON TSE 的脂肪抑制优于标准三超声图像 DIXON-TSE。
  • ² iPatient 通过铰链固定在独有的 FlexCoverage 后部线圈上，可提供从颈部到趾部的全面覆盖，无需任何人工移除或重新定位，通过更少线圈实现成像，并减少线圈定位，缩短患者设置时间。
  • ⁴ 作为非数字化/dStream 系统，比 Achieva 的信噪比高 40%

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