Ingenia LightSpeed
光速4D磁共振
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光速4D磁共振Ingenia LightSpeed, 实现磁共振扫描
速度及图像质量的新突破，拓磁共振在四维领域的
新应用，开创磁共振光速四维新时代。
特点
- 专为一站式成像设计
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专为一站式成像设计
Ingenia 1.5T S 专为一站式检查设计，通过自动脂肪和运动抑制和 dStream 数字成像实现卓越的图像质量¹。
专为一站式成像设计
Ingenia 1.5T S 专为一站式检查设计，通过自动脂肪和运动抑制和 dStream 数字成像实现卓越的图像质量¹。
Ingenia 1.5T S 专为一站式检查设计，通过自动脂肪和运动抑制和 dStream 数字成像实现卓越的图像质量¹。
- 非凡的患者体验
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非凡的患者体验
通过视频分散患者注意力，让患者精神愉悦，引导患者完成检查，并且 ComforTone 可以降低噪声，提高患者舒适度。
非凡的患者体验
通过视频分散患者注意力，让患者精神愉悦，引导患者完成检查，并且 ComforTone 可以降低噪声，提高患者舒适度。
通过视频分散患者注意力，让患者精神愉悦，引导患者完成检查，并且 ComforTone 可以降低噪声，提高患者舒适度。
- 快速、稳健的工作流程
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快速、稳健的工作流程
稳健且可预测的成像、令患者感到轻松的体验以及更快的患者设置相结合，使工作效率提高 30%²。
快速、稳健的工作流程
稳健且可预测的成像、令患者感到轻松的体验以及更快的患者设置相结合，使工作效率提高 30%²。
稳健且可预测的成像、令患者感到轻松的体验以及更快的患者设置相结合，使工作效率提高 30%²。
- 个性化成像
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个性化成像
以患者为中心的个性化成像—iPatient 便于用户掌握患者的行动、条件、解剖和生理等方面的情况，实现良好的一致性和效率。
个性化成像
以患者为中心的个性化成像—iPatient 便于用户掌握患者的行动、条件、解剖和生理等方面的情况，实现良好的一致性和效率。
以患者为中心的个性化成像—iPatient 便于用户掌握患者的行动、条件、解剖和生理等方面的情况，实现良好的一致性和效率。
- dStream
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dStream
采用我们的 dStream 数字宽带架构可实现高质量的图像和非凡的速度。信噪比⁴可提高 40%，工作效率更高，独立通道射频技术让升级更简单。
dStream
采用我们的 dStream 数字宽带架构可实现高质量的图像和非凡的速度。信噪比⁴可提高 40%，工作效率更高，独立通道射频技术让升级更简单。
采用我们的 dStream 数字宽带架构可实现高质量的图像和非凡的速度。信噪比⁴可提高 40%，工作效率更高，独立通道射频技术让升级更简单。
- iPatient || KBA1
-
iPatient
每个患者都是不同的。iPatient 是针对我们的 Ingenia 系统打造的一个高级平台，可以帮助您管理个性化、以患者为中心的成像，实现更高的一致性和效率。iPatient 可使工作效率提高 30%⁷。
iPatient
每个患者都是不同的。iPatient 是针对我们的 Ingenia 系统打造的一个高级平台，可以帮助您管理个性化、以患者为中心的成像，实现更高的一致性和效率。iPatient 可使工作效率提高 30%⁷。
每个患者都是不同的。iPatient 是针对我们的 Ingenia 系统打造的一个高级平台，可以帮助您管理个性化、以患者为中心的成像，实现更高的一致性和效率。iPatient 可使工作效率提高 30%⁷。
- Premium IQ³
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Premium IQ³
Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）。在可用时隙中提供尽可能多的诊断信息。
Premium IQ³
Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）。在可用时隙中提供尽可能多的诊断信息。
Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）。在可用时隙中提供尽可能多的诊断信息。
- ScanWise Implant
-
ScanWise Implant
ScanWise Implant 可以增加磁共振成像信心，满足不断增加、医疗条件不足的患者群体需求，提高声誉，赢得良好的口碑。
ScanWise Implant
ScanWise Implant 可以增加磁共振成像信心，满足不断增加、医疗条件不足的患者群体需求，提高声誉，赢得良好的口碑。
ScanWise Implant 可以增加磁共振成像信心，满足不断增加、医疗条件不足的患者群体需求，提高声誉，赢得良好的口碑。
- 专为一站式成像设计
- 非凡的患者体验
- 快速、稳健的工作流程
- 个性化成像
规格
- Magnet system
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Magnet system
|最大视野
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|Maximum FOV
|
|55 x 55 x 50 V-RMS 的磁场均匀性
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|磁体重量
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|开放式扫描孔直径
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|HeliumSave 液氦节省技术（零汽化）
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|常规扫描条件下的制冷剂损耗率
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- Gradients
-
Gradients
|单轴最大梯度场强
|
- Resolution parameters
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Resolution parameters
|最大扫描矩阵
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|最大层数
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|最高平面内分辨率
|
- Omega Gradients
-
Omega Gradients
|单轴最大梯度切换率
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- 射频发射
-
射频发射
|平行射频发射
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|输出功率
|
|独立射频放大器数量
|
- dStream 射频接收
-
dStream 射频接收
|从磁体到重建器的信号链
|
- dStream RF 接收
-
dStream RF 接收
|独立接收通道数
|
- dStream RF receive
-
dStream RF receive
|模拟 - 数字转换器 (ADC) 的位置
|
|从线圈到重建器的信号链
|
|从线圈电子设备到连接器的信号链
|
|从连接器到磁体的信号链
|
- 患者环境
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患者环境
|患者扫描孔
|
|两端电子管
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|通道两端直径
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|最大承重能力
|
|患者运送系统（可选）
|
|无线患者生理同步
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|各种吸音降噪解决方案
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- 场地规划
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- dStream workflow
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dStream workflow
|FlexCoverage 后部线圈
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|FlexCoverage 后部线圈
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|FlexConnect 连接器
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|FlexTrak 桌面
|
|FlexCaddy 线圈存储（可选）
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|FlexTrak 患者转运系统（可选）
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|FlexTrak Mammo 乳腺 X 线摄影解决方案（可选）
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- SmartAssist 提高效率
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SmartAssist 提高效率
|SmartLine
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- 单人操作流程
-
单人操作流程
|智能选择
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|智能扫描
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|自动运行
|
|智能定位
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- Magnet system
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Magnet system
|最大视野
|
|Maximum FOV
|
- Gradients
-
Gradients
|单轴最大梯度场强
|
- ¹, ³ Premium IQ 指通过 dStream（带有 dS SENSE、mDIXON 和 MultiVane XD）获得的信噪比、速度以及脂肪抑制和运动控制成像优于 Achieva（带 SENSE、Dixon 和 Propeller）。Premium IQ 指通过 dStream 获得的 IQ 优于 Achieva。更高速度指 dS SENSE 速度高于 SENSE；更强运动控制指 MultiVane XD 的运动控制优于标准 Propeller(1)；更强脂肪抑制指 mDIXON TSE 的脂肪抑制优于标准三超声图像 DIXON-TSE。
- ² iPatient 通过铰链固定在独有的 FlexCoverage 后部线圈上，可提供从颈部到趾部的全面覆盖，无需任何人工移除或重新定位，通过更少线圈实现成像，并减少线圈定位，缩短患者设置时间。
- ⁴ 作为非数字化/dStream 系统，比 Achieva 的信噪比高 40%
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