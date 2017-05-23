主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

EPIQ 5C

EPIQ 彩色超声诊断系统

5C

查找相似产品

EPIQ5C是飞利浦一款高端超声，拥有优异的临床性能，能够应对目前临床心脏病学诊断面临的挑战。

联系我们
特点
先进的工作流，可随意灵活移动

灵活移动-创新的人体工程学设计

EPIQ提供给飞利浦旗舰超声系统的用户全新体验。简单易用、先进的工作流、创新的人体工程学设计、以及高度灵活性，720度全方位自由调整颠覆了您与飞利浦传统超声系统互动的方式，同时也更加安静、节能。

灵活移动-创新的人体工程学设计

EPIQ提供给飞利浦旗舰超声系统的用户全新体验。简单易用、先进的工作流、创新的人体工程学设计、以及高度灵活性，720度全方位自由调整颠覆了您与飞利浦传统超声系统互动的方式，同时也更加安静、节能。

灵活移动-创新的人体工程学设计

EPIQ提供给飞利浦旗舰超声系统的用户全新体验。简单易用、先进的工作流、创新的人体工程学设计、以及高度灵活性，720度全方位自由调整颠覆了您与飞利浦传统超声系统互动的方式，同时也更加安静、节能。
PureWave

PureWave 适用于成像困难患者的探头技术

经临床验证，飞利浦专有的PureWave 纯净波探头技术可以提高图像穿透力。PureWave纯净波声效能转换的有效性超过常规材料的85%，从而获得高性能。这种技术提高声束穿透力的同时，也获取了更高的图像分辨率。

PureWave 适用于成像困难患者的探头技术

经临床验证，飞利浦专有的PureWave 纯净波探头技术可以提高图像穿透力。PureWave纯净波声效能转换的有效性超过常规材料的85%，从而获得高性能。这种技术提高声束穿透力的同时，也获取了更高的图像分辨率。

PureWave 适用于成像困难患者的探头技术

经临床验证，飞利浦专有的PureWave 纯净波探头技术可以提高图像穿透力。PureWave纯净波声效能转换的有效性超过常规材料的85%，从而获得高性能。这种技术提高声束穿透力的同时，也获取了更高的图像分辨率。
nSIGHT 成像平台

nSIGHT 是突破传统的高端超声成像平台

飞利浦专有的nSIGHT成像平台以一种全新的方式成像，它克服了飞利浦传统架构的局限性。nSIGHT成像在整个场深度内构建发射波束，实现了高性能水平。

nSIGHT 是突破传统的高端超声成像平台

飞利浦专有的nSIGHT成像平台以一种全新的方式成像，它克服了飞利浦传统架构的局限性。nSIGHT成像在整个场深度内构建发射波束，实现了高性能水平。

nSIGHT 是突破传统的高端超声成像平台

飞利浦专有的nSIGHT成像平台以一种全新的方式成像，它克服了飞利浦传统架构的局限性。nSIGHT成像在整个场深度内构建发射波束，实现了高性能水平。
iSCAN

iSCAN 一键优化功能

实时 iSCAN (AutoSCAN) 自动持续优化图像增益及TGC，以获取良好的2D，3D及4D图像。

iSCAN 一键优化功能

实时 iSCAN (AutoSCAN) 自动持续优化图像增益及TGC，以获取良好的2D，3D及4D图像。

iSCAN 一键优化功能

实时 iSCAN (AutoSCAN) 自动持续优化图像增益及TGC，以获取良好的2D，3D及4D图像。
平板电脑式触摸屏

触摸屏操控，更加方便

通过触摸屏，您可以快速查看系统功能，单次检查过程可减少 40% 的操作和 15% 的步骤。

触摸屏操控，更加方便

通过触摸屏，您可以快速查看系统功能，单次检查过程可减少 40% 的操作和 15% 的步骤。

触摸屏操控，更加方便

通过触摸屏，您可以快速查看系统功能，单次检查过程可减少 40% 的操作和 15% 的步骤。
卓越的人机工程学设计

人体工程学设计帮助减少重复性压力性损伤

不管您是坐姿还是站姿，都可以根据需要720度自由调整EPIQ控制面板和显示器至舒适位置。高清 21" 宽屏液晶显示器在不同环境下都能够实现轻松查看。EPIQ有四个无针式探头接口，并自带环境照明，方便您在检查过程中选择或更换探头。

人体工程学设计帮助减少重复性压力性损伤

不管您是坐姿还是站姿，都可以根据需要720度自由调整EPIQ控制面板和显示器至舒适位置。高清 21" 宽屏液晶显示器在不同环境下都能够实现轻松查看。EPIQ有四个无针式探头接口，并自带环境照明，方便您在检查过程中选择或更换探头。

人体工程学设计帮助减少重复性压力性损伤

不管您是坐姿还是站姿，都可以根据需要720度自由调整EPIQ控制面板和显示器至舒适位置。高清 21" 宽屏液晶显示器在不同环境下都能够实现轻松查看。EPIQ有四个无针式探头接口，并自带环境照明，方便您在检查过程中选择或更换探头。
灵活移动

设备可随意灵活移动，让您随时随地使用

EPIQ是同系列中最轻巧的一款；方便在地毯和地砖上移动。还可以让系统进入睡眠模式，然后移动到所需地点，激活只需几秒钟。显示器可以随意折叠，降低系统高度，一体化电缆挂钩和收集盘方便了探头的储藏和转运。

设备可随意灵活移动，让您随时随地使用

EPIQ是同系列中最轻巧的一款；方便在地毯和地砖上移动。还可以让系统进入睡眠模式，然后移动到所需地点，激活只需几秒钟。显示器可以随意折叠，降低系统高度，一体化电缆挂钩和收集盘方便了探头的储藏和转运。

设备可随意灵活移动，让您随时随地使用

EPIQ是同系列中最轻巧的一款；方便在地毯和地砖上移动。还可以让系统进入睡眠模式，然后移动到所需地点，激活只需几秒钟。显示器可以随意折叠，降低系统高度，一体化电缆挂钩和收集盘方便了探头的储藏和转运。
联合影像

同屏显示多模态图像，直观对比

通过您的EPIQ系统查看DICOM图像，例如，CT、NM、MRI、乳房X线摄影以及超声图像。轻松对比过去和新的图像，不需要使用外部装置，甚至能够在实时成像过程中查看多模态图像。可以同屏显示对比图像，并生成报告。

同屏显示多模态图像，直观对比

通过您的EPIQ系统查看DICOM图像，例如，CT、NM、MRI、乳房X线摄影以及超声图像。轻松对比过去和新的图像，不需要使用外部装置，甚至能够在实时成像过程中查看多模态图像。可以同屏显示对比图像，并生成报告。

同屏显示多模态图像，直观对比

通过您的EPIQ系统查看DICOM图像，例如，CT、NM、MRI、乳房X线摄影以及超声图像。轻松对比过去和新的图像，不需要使用外部装置，甚至能够在实时成像过程中查看多模态图像。可以同屏显示对比图像，并生成报告。
静如图书馆

可以享受图书馆般安静的检查环境

EPIQ 5 噪声检测结果显示，EPIQ 5 运行时的噪声为 37-41 dB，与图书馆的噪声水平一样。

可以享受图书馆般安静的检查环境

EPIQ 5 噪声检测结果显示，EPIQ 5 运行时的噪声为 37-41 dB，与图书馆的噪声水平一样。

可以享受图书馆般安静的检查环境

EPIQ 5 噪声检测结果显示，EPIQ 5 运行时的噪声为 37-41 dB，与图书馆的噪声水平一样。
AIUS 解剖智能

解剖智能将影像变成答案

EPIQ主机结构兼容飞利浦超声解剖智能(AIUS), 旨在将超声系统从被动检查提升到主动思考. 行之有效的量化技术让您的检查变得简单易重现, 为您提供充分的临床资料. AIUS将繁琐的操作步骤简化为较少的人工操作即可得到全面的分析数据—全面采用解剖智能, 能够一键为您提供所需的数据。

解剖智能将影像变成答案

EPIQ主机结构兼容飞利浦超声解剖智能(AIUS), 旨在将超声系统从被动检查提升到主动思考. 行之有效的量化技术让您的检查变得简单易重现, 为您提供充分的临床资料. AIUS将繁琐的操作步骤简化为较少的人工操作即可得到全面的分析数据—全面采用解剖智能, 能够一键为您提供所需的数据。

解剖智能将影像变成答案

EPIQ主机结构兼容飞利浦超声解剖智能(AIUS), 旨在将超声系统从被动检查提升到主动思考. 行之有效的量化技术让您的检查变得简单易重现, 为您提供充分的临床资料. AIUS将繁琐的操作步骤简化为较少的人工操作即可得到全面的分析数据—全面采用解剖智能, 能够一键为您提供所需的数据。
  • 先进的工作流，可随意灵活移动
  • PureWave
  • nSIGHT 成像平台
  • iSCAN
查看所有功能
先进的工作流，可随意灵活移动

灵活移动-创新的人体工程学设计

EPIQ提供给飞利浦旗舰超声系统的用户全新体验。简单易用、先进的工作流、创新的人体工程学设计、以及高度灵活性，720度全方位自由调整颠覆了您与飞利浦传统超声系统互动的方式，同时也更加安静、节能。

灵活移动-创新的人体工程学设计

EPIQ提供给飞利浦旗舰超声系统的用户全新体验。简单易用、先进的工作流、创新的人体工程学设计、以及高度灵活性，720度全方位自由调整颠覆了您与飞利浦传统超声系统互动的方式，同时也更加安静、节能。

灵活移动-创新的人体工程学设计

EPIQ提供给飞利浦旗舰超声系统的用户全新体验。简单易用、先进的工作流、创新的人体工程学设计、以及高度灵活性，720度全方位自由调整颠覆了您与飞利浦传统超声系统互动的方式，同时也更加安静、节能。
PureWave

PureWave 适用于成像困难患者的探头技术

经临床验证，飞利浦专有的PureWave 纯净波探头技术可以提高图像穿透力。PureWave纯净波声效能转换的有效性超过常规材料的85%，从而获得高性能。这种技术提高声束穿透力的同时，也获取了更高的图像分辨率。

PureWave 适用于成像困难患者的探头技术

经临床验证，飞利浦专有的PureWave 纯净波探头技术可以提高图像穿透力。PureWave纯净波声效能转换的有效性超过常规材料的85%，从而获得高性能。这种技术提高声束穿透力的同时，也获取了更高的图像分辨率。

PureWave 适用于成像困难患者的探头技术

经临床验证，飞利浦专有的PureWave 纯净波探头技术可以提高图像穿透力。PureWave纯净波声效能转换的有效性超过常规材料的85%，从而获得高性能。这种技术提高声束穿透力的同时，也获取了更高的图像分辨率。
nSIGHT 成像平台

nSIGHT 是突破传统的高端超声成像平台

飞利浦专有的nSIGHT成像平台以一种全新的方式成像，它克服了飞利浦传统架构的局限性。nSIGHT成像在整个场深度内构建发射波束，实现了高性能水平。

nSIGHT 是突破传统的高端超声成像平台

飞利浦专有的nSIGHT成像平台以一种全新的方式成像，它克服了飞利浦传统架构的局限性。nSIGHT成像在整个场深度内构建发射波束，实现了高性能水平。

nSIGHT 是突破传统的高端超声成像平台

飞利浦专有的nSIGHT成像平台以一种全新的方式成像，它克服了飞利浦传统架构的局限性。nSIGHT成像在整个场深度内构建发射波束，实现了高性能水平。
iSCAN

iSCAN 一键优化功能

实时 iSCAN (AutoSCAN) 自动持续优化图像增益及TGC，以获取良好的2D，3D及4D图像。

iSCAN 一键优化功能

实时 iSCAN (AutoSCAN) 自动持续优化图像增益及TGC，以获取良好的2D，3D及4D图像。

iSCAN 一键优化功能

实时 iSCAN (AutoSCAN) 自动持续优化图像增益及TGC，以获取良好的2D，3D及4D图像。
平板电脑式触摸屏

触摸屏操控，更加方便

通过触摸屏，您可以快速查看系统功能，单次检查过程可减少 40% 的操作和 15% 的步骤。

触摸屏操控，更加方便

通过触摸屏，您可以快速查看系统功能，单次检查过程可减少 40% 的操作和 15% 的步骤。

触摸屏操控，更加方便

通过触摸屏，您可以快速查看系统功能，单次检查过程可减少 40% 的操作和 15% 的步骤。
卓越的人机工程学设计

人体工程学设计帮助减少重复性压力性损伤

不管您是坐姿还是站姿，都可以根据需要720度自由调整EPIQ控制面板和显示器至舒适位置。高清 21" 宽屏液晶显示器在不同环境下都能够实现轻松查看。EPIQ有四个无针式探头接口，并自带环境照明，方便您在检查过程中选择或更换探头。

人体工程学设计帮助减少重复性压力性损伤

不管您是坐姿还是站姿，都可以根据需要720度自由调整EPIQ控制面板和显示器至舒适位置。高清 21" 宽屏液晶显示器在不同环境下都能够实现轻松查看。EPIQ有四个无针式探头接口，并自带环境照明，方便您在检查过程中选择或更换探头。

人体工程学设计帮助减少重复性压力性损伤

不管您是坐姿还是站姿，都可以根据需要720度自由调整EPIQ控制面板和显示器至舒适位置。高清 21" 宽屏液晶显示器在不同环境下都能够实现轻松查看。EPIQ有四个无针式探头接口，并自带环境照明，方便您在检查过程中选择或更换探头。
灵活移动

设备可随意灵活移动，让您随时随地使用

EPIQ是同系列中最轻巧的一款；方便在地毯和地砖上移动。还可以让系统进入睡眠模式，然后移动到所需地点，激活只需几秒钟。显示器可以随意折叠，降低系统高度，一体化电缆挂钩和收集盘方便了探头的储藏和转运。

设备可随意灵活移动，让您随时随地使用

EPIQ是同系列中最轻巧的一款；方便在地毯和地砖上移动。还可以让系统进入睡眠模式，然后移动到所需地点，激活只需几秒钟。显示器可以随意折叠，降低系统高度，一体化电缆挂钩和收集盘方便了探头的储藏和转运。

设备可随意灵活移动，让您随时随地使用

EPIQ是同系列中最轻巧的一款；方便在地毯和地砖上移动。还可以让系统进入睡眠模式，然后移动到所需地点，激活只需几秒钟。显示器可以随意折叠，降低系统高度，一体化电缆挂钩和收集盘方便了探头的储藏和转运。
联合影像

同屏显示多模态图像，直观对比

通过您的EPIQ系统查看DICOM图像，例如，CT、NM、MRI、乳房X线摄影以及超声图像。轻松对比过去和新的图像，不需要使用外部装置，甚至能够在实时成像过程中查看多模态图像。可以同屏显示对比图像，并生成报告。

同屏显示多模态图像，直观对比

通过您的EPIQ系统查看DICOM图像，例如，CT、NM、MRI、乳房X线摄影以及超声图像。轻松对比过去和新的图像，不需要使用外部装置，甚至能够在实时成像过程中查看多模态图像。可以同屏显示对比图像，并生成报告。

同屏显示多模态图像，直观对比

通过您的EPIQ系统查看DICOM图像，例如，CT、NM、MRI、乳房X线摄影以及超声图像。轻松对比过去和新的图像，不需要使用外部装置，甚至能够在实时成像过程中查看多模态图像。可以同屏显示对比图像，并生成报告。
静如图书馆

可以享受图书馆般安静的检查环境

EPIQ 5 噪声检测结果显示，EPIQ 5 运行时的噪声为 37-41 dB，与图书馆的噪声水平一样。

可以享受图书馆般安静的检查环境

EPIQ 5 噪声检测结果显示，EPIQ 5 运行时的噪声为 37-41 dB，与图书馆的噪声水平一样。

可以享受图书馆般安静的检查环境

EPIQ 5 噪声检测结果显示，EPIQ 5 运行时的噪声为 37-41 dB，与图书馆的噪声水平一样。
AIUS 解剖智能

解剖智能将影像变成答案

EPIQ主机结构兼容飞利浦超声解剖智能(AIUS), 旨在将超声系统从被动检查提升到主动思考. 行之有效的量化技术让您的检查变得简单易重现, 为您提供充分的临床资料. AIUS将繁琐的操作步骤简化为较少的人工操作即可得到全面的分析数据—全面采用解剖智能, 能够一键为您提供所需的数据。

解剖智能将影像变成答案

EPIQ主机结构兼容飞利浦超声解剖智能(AIUS), 旨在将超声系统从被动检查提升到主动思考. 行之有效的量化技术让您的检查变得简单易重现, 为您提供充分的临床资料. AIUS将繁琐的操作步骤简化为较少的人工操作即可得到全面的分析数据—全面采用解剖智能, 能够一键为您提供所需的数据。

解剖智能将影像变成答案

EPIQ主机结构兼容飞利浦超声解剖智能(AIUS), 旨在将超声系统从被动检查提升到主动思考. 行之有效的量化技术让您的检查变得简单易重现, 为您提供充分的临床资料. AIUS将繁琐的操作步骤简化为较少的人工操作即可得到全面的分析数据—全面采用解剖智能, 能够一键为您提供所需的数据。

联系信息

* 此字段为必填
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

这是什么意思？

文档

白皮书 (1)

白皮书

白皮书 (1)

白皮书

查看所有文档

白皮书 (1)

白皮书

监管信息
制造商地址
产品风险
  • 彩色超声诊断系统 （型号，规格： EPIQ 5C)
  • 飞利浦超声股份有限公司
  • 国械注进20193061914 广告批准文号：沪械广审(文)第240328-10152号
  • 禁忌内容或注意事项详见说明书

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。