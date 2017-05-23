人体工程学设计帮助减少重复性压力性损伤

不管您是坐姿还是站姿，都可以根据需要720度自由调整EPIQ控制面板和显示器至舒适位置。高清 21" 宽屏液晶显示器在不同环境下都能够实现轻松查看。EPIQ有四个无针式探头接口，并自带环境照明，方便您在检查过程中选择或更换探头。