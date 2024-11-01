Azurion 7 M20
医用血管造影 X 射线系统
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使用 Azurion 7 M20，开启联合手术室的新世界。飞利浦一新一代影像引导治疗解决方案使您可以在一间手术室内进行开放式手术和微创手术。良好的临床设备与创新工作流程相结合，可以帮您提供准确的患者诊疗，提高工作效率。
特点
- 增强可视性
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增强可视性
凭借20 英寸探测器，您的血管手术将受益于清晰的图像质量。其更宽的解剖结构覆盖面可以帮助您实施各种不同的手术。飞利浦提供的图像处理链能够呈现清晰的血管细节。该系统还支持全身成像，可以从各个方向接近患者。
增强可视性
凭借20 英寸探测器，您的血管手术将受益于清晰的图像质量。其更宽的解剖结构覆盖面可以帮助您实施各种不同的手术。飞利浦提供的图像处理链能够呈现清晰的血管细节。该系统还支持全身成像，可以从各个方向接近患者。
凭借20 英寸探测器，您的血管手术将受益于清晰的图像质量。其更宽的解剖结构覆盖面可以帮助您实施各种不同的手术。飞利浦提供的图像处理链能够呈现清晰的血管细节。该系统还支持全身成像，可以从各个方向接近患者。
- 节省时间
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节省时间
该系统可以帮您节省时间。团队成员可以在控制/检查室完成所有工作，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光的同时，控制室内的工作人员可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或者完成另一患者的检查报告。
节省时间
该系统可以帮您节省时间。团队成员可以在控制/检查室完成所有工作，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光的同时，控制室内的工作人员可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或者完成另一患者的检查报告。
该系统可以帮您节省时间。团队成员可以在控制/检查室完成所有工作，而彼此互不干扰。因此，在进行透视/曝光的同时，控制室内的工作人员可以查看患者先前的影像、准备下一个检查或者完成另一患者的检查报告。
- 简化设置和操作
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简化设置和操作
为了简化和标准化所有病例和用户的系统设置，系统采用了完全可定制的 ProcedureCards。例如，系统根据程序的 RIS/HIS/CIS 代码自动选择相关的 ProcedureCard。预设（例如常用的默认协议和用户指定的设置）有助于提高检查的一致性。
简化设置和操作
为了简化和标准化所有病例和用户的系统设置，系统采用了完全可定制的 ProcedureCards。例如，系统根据程序的 RIS/HIS/CIS 代码自动选择相关的 ProcedureCard。预设（例如常用的默认协议和用户指定的设置）有助于提高检查的一致性。
为了简化和标准化所有病例和用户的系统设置，系统采用了完全可定制的 ProcedureCards。例如，系统根据程序的 RIS/HIS/CIS 代码自动选择相关的 ProcedureCard。预设（例如常用的默认协议和用户指定的设置）有助于提高检查的一致性。
- 简化工作流程
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简化工作流程
FlexSpot* 使您能够从控制室中的单个工作点高效地查看、控制和操作所有应用。这个删繁就简的一体化工作点带有一个或两个 27 英寸宽屏监护仪以及一个鼠标和一个键盘。从这里，您可以控制多个外部源、设置屏幕布局和访问可用应用，还可以根据需要添加更多 FlexSpots。
简化工作流程
FlexSpot* 使您能够从控制室中的单个工作点高效地查看、控制和操作所有应用。这个删繁就简的一体化工作点带有一个或两个 27 英寸宽屏监护仪以及一个鼠标和一个键盘。从这里，您可以控制多个外部源、设置屏幕布局和访问可用应用，还可以根据需要添加更多 FlexSpots。
FlexSpot* 使您能够从控制室中的单个工作点高效地查看、控制和操作所有应用。这个删繁就简的一体化工作点带有一个或两个 27 英寸宽屏监护仪以及一个鼠标和一个键盘。从这里，您可以控制多个外部源、设置屏幕布局和访问可用应用，还可以根据需要添加更多 FlexSpots。
- 剂量管理
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剂量管理
我们的 DoseWise 解决方案凭借一整套的辐射剂量管理工具、培训和集成式产品技术，帮助您进行智慧剂量优化、控制和监测。利用该系统，带 SpectraBeam 光束滤过的 MRC200+ X 线球管、零剂量定位*和飞利浦 DoseAware* 可以进一步提高剂量管理效率。
剂量管理
我们的 DoseWise 解决方案凭借一整套的辐射剂量管理工具、培训和集成式产品技术，帮助您进行智慧剂量优化、控制和监测。利用该系统，带 SpectraBeam 光束滤过的 MRC200+ X 线球管、零剂量定位*和飞利浦 DoseAware* 可以进一步提高剂量管理效率。
我们的 DoseWise 解决方案凭借一整套的辐射剂量管理工具、培训和集成式产品技术，帮助您进行智慧剂量优化、控制和监测。利用该系统，带 SpectraBeam 光束滤过的 MRC200+ X 线球管、零剂量定位*和飞利浦 DoseAware* 可以进一步提高剂量管理效率。
- 提高投资回报率
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提高投资回报率
我们提供了创新的财务解决方案、灵活的服务产品和由 7000 多名现场工程师组成的专业支持网络，帮助您充分利用资源，提高投资回报率。我们的各种医疗咨询和教育计划可以帮助您进一步提高诊疗过程的效率和效能。
提高投资回报率
我们提供了创新的财务解决方案、灵活的服务产品和由 7000 多名现场工程师组成的专业支持网络，帮助您充分利用资源，提高投资回报率。我们的各种医疗咨询和教育计划可以帮助您进一步提高诊疗过程的效率和效能。
我们提供了创新的财务解决方案、灵活的服务产品和由 7000 多名现场工程师组成的专业支持网络，帮助您充分利用资源，提高投资回报率。我们的各种医疗咨询和教育计划可以帮助您进一步提高诊疗过程的效率和效能。
- 增强可视性
- 节省时间
- 简化设置和操作
- 简化工作流程
- * 有些功能是可选的。并非所有系统都带有上述所有功能。关于是否可提供，请联系您当地的飞利浦代表核实。
- 医疗器械名称：医用血管造影X射线系统Medical Angiography X-ray System Azurion 7 M20
- 医疗器械生产企业名称：飞利浦医疗系统荷兰有限公司
- 医疗器械注册证号：国械注进20193060317
- 广告批准文号：沪械广审(文)第240624-08201号
- 禁忌内容或者注意事项详见说明书
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