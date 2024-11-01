简化工作流程

FlexSpot* 使您能够从控制室中的单个工作点高效地查看、控制和操作所有应用。这个删繁就简的一体化工作点带有一个或两个 27 英寸宽屏监护仪以及一个鼠标和一个键盘。从这里，您可以控制多个外部源、设置屏幕布局和访问可用应用，还可以根据需要添加更多 FlexSpots。