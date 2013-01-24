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病人监护系统

持续监护和测量
先进的临床支持

  飞利浦 IntelliVue 和
Masimo rainbow SET™

飞利浦病人监护系统联合 Masimo 提供无创的、值得信赖的连续血红蛋白监测。在有创血红蛋白测量间隔始终保持对患者病情的连续观察。简化工作流程，降低成本，同时在不同护理环境中提供临床验证的病人监测数据。

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Masimo 技术测量


Philips lntelliVue 与 Masimo rainbow SET 在不增加手术负担的情况下扩展临床能力。

提供精确的血红蛋白测量

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随时了解患者的血红蛋白在有创血液样本之间的变化。
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获取额外的连续数据，并通过现有的基础设施将其安全地传输给 EMR 系统。
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支持医院的工作流程

在床边和转运期间查看趋势，主要测量参数和其他参数。

无创测量技术——临床应用


研究表明，结合有创血液样本检查和无创 SpHb® 监测可以给 ER、OR 带来额外临床价值。

统计图标 1

在失血少的外科手术应用

减少不必要的输血

输血次数减少 87% 以上

(4.5%～0.6%)1

 

平均单位输血量减少 90% 以上(每位患者从 0.1 单位减少到 0.01 单位)1

统计图标 2

在大出血的外科手术应用

减少不必要的输血

接受 3 个或 3 个以上单位2*治疗的患者的比例从＞73%降低至 32%

 

平均输血单位减少 47% 以上(每位患者减少 1.9 至 1.0)2*

需要输血时能够及时输血
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患者关键测量参数的连续可见性。

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参考文献


请参考此页 Masimo 的临床声明。所有研究均在www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/可查

1)Transt.2014.5:237.DOl:10.4172/2155-9864.1000237

输血次数减少87%以上：通过在骨科手术中无创连续监测SpHb和传统的间歇检测SpHb做比较，实验组（连续无创测SpHb，170名，0.6%输血）与对照组（间歇性测SpHb，157名，4.5%输血）

平均单位输血量减少90%以上：通过在骨科手术中连续测SpHB和传统的间歇测SpHB做比较，每位患者从0.1单位减少到0.01单位

2) Awada WN et al J Clin Mon it Comput.DOI 10.1007/s10877-015-9660-4.

*在每一组中，如果研究人员发现 SpHb 下降到 10g/dl 以下，则开始持续输入红细胞，直到 SpHb 升至 10g/dl 以上。10g/dl 的输血阈值，是由研究方案预先确定的，可能不适用于所有患者。对照组和试验组抽取同样的血液样本。动脉血液是从 20 规格测量仪器中径向抽取的。**SpHb 监测并非旨在取代实验室测试。在临床决策之前，血液样本应由实验室仪器进行分析

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