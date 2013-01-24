输血次数减少 87% 以上
(4.5%～0.6%)1
平均单位输血量减少 90% 以上(每位患者从 0.1 单位减少到 0.01 单位)1
接受 3 个或 3 个以上单位2*治疗的患者的比例从＞73%降低至 32%
平均输血单位减少 47% 以上(每位患者减少 1.9 至 1.0)2*
飞利浦和 Masimo 共同创造测量和监护解决方案的未来。
患者关键测量参数的连续可见性。
请参考此页 Masimo 的临床声明。所有研究均在www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/可查
1)Transt.2014.5:237.DOl:10.4172/2155-9864.1000237
输血次数减少87%以上：通过在骨科手术中无创连续监测SpHb和传统的间歇检测SpHb做比较，实验组（连续无创测SpHb，170名，0.6%输血）与对照组（间歇性测SpHb，157名，4.5%输血）
平均单位输血量减少90%以上：通过在骨科手术中连续测SpHB和传统的间歇测SpHB做比较，每位患者从0.1单位减少到0.01单位
2) Awada WN et al J Clin Mon it Comput.DOI 10.1007/s10877-015-9660-4.
*在每一组中，如果研究人员发现 SpHb 下降到 10g/dl 以下，则开始持续输入红细胞，直到 SpHb 升至 10g/dl 以上。10g/dl 的输血阈值，是由研究方案预先确定的，可能不适用于所有患者。对照组和试验组抽取同样的血液样本。动脉血液是从 20 规格测量仪器中径向抽取的。**SpHb 监测并非旨在取代实验室测试。在临床决策之前，血液样本应由实验室仪器进行分析