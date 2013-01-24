飞利浦病人监护系统联合 Masimo 提供无创的、值得信赖的连续血红蛋白监测。在有创血红蛋白测量间隔始终保持对患者病情的连续观察。简化工作流程，降低成本，同时在不同护理环境中提供临床验证的病人监测数据。