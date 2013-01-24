常用测量参数
SpO2 - 即使在运动和低灌注状态下，保证血氧饱和度的测量准确性
SpHb1 - 在有创监测外，提供血红蛋白水平实时变化
PVi - 在一个或多个呼吸循环中测量灌注指数 (PERF) 的动态变化
SpO2 无创血氧饱和度
SpHb 无创连续血红蛋白
PVi 灌注变异指数
Pi PERF 灌注指数
SpOC 总氧含量
SpMet 无创高铁血红蛋白
水平趋势清楚地显示患者病情的变化 – 协助您快速识别有意义的临床偏差并采取适当的措施。
飞利浦 IntelliVue 监护平台可以安全融入医院的 IT 环境，及时捕获患者数据并将其输送到 EMR 系统。基于您的 IT 投入，提供符合的经过临床验证的产品解决方案，支持护理诊疗—无需购买额外设备。
自 2002 年以来已售出 100 多万台监护仪，IntelliVue 系列监护提供可靠产品质量的解决方案。
输血次数减少 87% 以上
(4.5%～0.6%)2
平均单位输血量减少 90% 以上 (每位患者从 0.1 单位减少到 0.01 单位)2
接受 3 个或 3 个以上单位3*治疗患者的比例从＞73% 降低至 32%
平均输血单位减少 47% 以上(每位患者减少 1.9 至 1.0)3*
采用领先的血红蛋白测量技术提供连续和无创的患者监测。
飞利浦和 Masimo 共同创造测量和监护解决方案的未来。
请参考此页 Masimo 的临床声明。所有研究均在www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/可查
1)SpHb** 监测并非旨在取代实验室测试。在临床决策之前，血液样本应由实验室仪器进行分析。
2)Transt.2014.5:237.DOl:10.4172/2155-9864.1000237
输血次数减少87%以上：通过在骨科手术中无创连续监测SpHb和传统的间歇检测SpHb做比较，实验组（连续无创测SpHb，170名，0.6%输血）与对照组（间歇性测SpHb，157名，4.5%输血）
平均单位输血量减少90%以上：通过在骨科手术中连续测SpHB和传统的间歇测SpHB做比较，每位患者从0.1单位减少到0.01单位
3) Awada WN et al J Clin Mon it Comput.DOI 10.1007/s10877-015-9660-4.
*在每一组中，如果研究人员发现 SpHb 下降到 10g/dl 以下，则开始持续输入红细胞，直到 SpHb 升至 10g/dl 以上。10g/dl 的输血阈值，是由研究方案预先确定的，可能不适用于所有患者。对照组和试验组抽取同样的血液样本。动脉血液是从 20 规格测量仪器中径向抽取的。**SpHb 监测并非旨在取代实验室测试。在临床决策之前，血液样本应由实验室仪器进行分析