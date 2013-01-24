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病人监护系统

工作原理
Masimo
rainbow SET™ 技术

飞利浦病人监护系统联合 Masimo 技术一起，在护理时提供无创的、值得信赖的连续血红蛋白监测。在有创血红蛋白测量间隔始终保持对患者病情的连续观察。简化工作流程，降低成本，同时在不同护理环境中提供临床验证的病人监测数据。

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标准参数

Masimo SET 脉搏血氧测定法
Masimo SET™ 脉搏血氧测定技术
脉率
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灌注指数
灌注指数

可选参数

灌注变异指数
灌注变异指数
标准参数
总血红蛋白
标准参数
高铁血红蛋白饱和度
标准参数
碳氧血红蛋白
标准参数
声学呼吸率
标准参数
总氧含量

常用测量参数

 

SpO2 - 即使在运动和低灌注状态下，保证血氧饱和度的测量准确性

 

SpHb1 - 在有创监测外，提供血红蛋白水平实时变化

 

PVi - 在一个或多个呼吸循环中测量灌注指数 (PERF) 的动态变化

飞利浦 IntelliVue 监护仪直观显示 Masimo 测量值


在屏幕上清晰直观地显示生命体征和 Masimo rainbow SET 参数-提供趋势数据和当前数据

Masimo rainbow SET 参数

Masimo rainbow SET 参数

 

SpO2 无创血氧饱和度

SpHb 无创连续血红蛋白

PVi 灌注变异指数

Pi PERF 灌注指数

SpOC 总氧含量

SpMet 无创高铁血红蛋白

Masimo rainbow 水平趋势

水平趋势

 

水平趋势清楚地显示患者病情的变化 – 协助您快速识别有意义的临床偏差并采取适当的措施。

无创 rainbow SET 技术  


先进的 rainbow SET 传感器利用光的多种波长， 无创和连续地测量总血红蛋白 (SpHb)、Pleth 变异指数 (PVi)、总氧含量 (SpOC)。碳氧血红蛋白 (SpCO) 和高铁血红蛋白 (SpMet)。
测定技术

与 IT 合作，为临床团队服务

 

飞利浦 IntelliVue 监护平台可以安全融入医院的 IT 环境，及时捕获患者数据并将其输送到 EMR 系统。基于您的 IT 投入，提供符合的经过临床验证的产品解决方案，支持护理诊疗—无需购买额外设备。

 

自 2002 年以来已售出 100 多万台监护仪，IntelliVue 系列监护提供可靠产品质量的解决方案。

无创测量技术 -- 临床应用


研究表明，结合有创血液样本检查和无创 SpHb® 监测可以给 ER、OR 带来额外临床价值。

统计图标 1

在失血少的外科手术应用

减少不必要的输血

输血次数减少 87% 以上

(4.5%～0.6%)2

 

平均单位输血量减少 90% 以上 (每位患者从 0.1 单位减少到 0.01 单位)2

统计图标 2

在大出血的外科手术应用

减少不必要的输血

接受 3 个或 3 个以上单位3*治疗患者的比例从＞73% 降低至 32%

 

平均输血单位减少 47% 以上(每位患者减少 1.9 至 1.0)3*

需要输血时能够及时输血
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飞利浦 IntelliVue 和 Rainbow SET

飞利浦 IntelliVue 和 rainbow SET

 

采用领先的血红蛋白测量技术提供连续和无创的患者监测。

更多信息
飞利浦和 Masimo 合作关系

合作关系

 

飞利浦和 Masimo 共同创造测量和监护解决方案的未来。

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参考文献

 

请参考此页 Masimo 的临床声明。所有研究均在www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/可查

1)SpHb** 监测并非旨在取代实验室测试。在临床决策之前，血液样本应由实验室仪器进行分析。

2)Transt.2014.5:237.DOl:10.4172/2155-9864.1000237

输血次数减少87%以上：通过在骨科手术中无创连续监测SpHb和传统的间歇检测SpHb做比较，实验组（连续无创测SpHb，170名，0.6%输血）与对照组（间歇性测SpHb，157名，4.5%输血）

平均单位输血量减少90%以上：通过在骨科手术中连续测SpHB和传统的间歇测SpHB做比较，每位患者从0.1单位减少到0.01单位

3) Awada WN et al J Clin Mon it Comput.DOI 10.1007/s10877-015-9660-4.

*在每一组中，如果研究人员发现 SpHb 下降到 10g/dl 以下，则开始持续输入红细胞，直到 SpHb 升至 10g/dl 以上。10g/dl 的输血阈值，是由研究方案预先确定的，可能不适用于所有患者。对照组和试验组抽取同样的血液样本。动脉血液是从 20 规格测量仪器中径向抽取的。**SpHb 监测并非旨在取代实验室测试。在临床决策之前，血液样本应由实验室仪器进行分析

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