主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Philips Saeco

Brita Intenza+ 滤水芯

CA6702/00
Saeco
Saeco
  • 更优水质，让您享受更美味的咖啡 更优水质，让您享受更美味的咖啡 更优水质，让您享受更美味的咖啡
    -{discount-value}

    Philips Saeco Brita Intenza+ 滤水芯

    CA6702/00

    更优水质，让您享受更美味的咖啡

    创新的 BRITA INTENZA+ 滤水芯专为避免宝贵的飞利浦 Seaco 浓缩咖啡机积聚水垢而研发。其滤水效果极佳，可令咖啡的香味更浓，纯度更纯。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥79.00

    Philips Saeco Brita Intenza+ 滤水芯

    更优水质，让您享受更美味的咖啡

    创新的 BRITA INTENZA+ 滤水芯专为避免宝贵的飞利浦 Seaco 浓缩咖啡机积聚水垢而研发。其滤水效果极佳，可令咖啡的香味更浓，纯度更纯。 查看所有优势

    更优水质，让您享受更美味的咖啡

    创新的 BRITA INTENZA+ 滤水芯专为避免宝贵的飞利浦 Seaco 浓缩咖啡机积聚水垢而研发。其滤水效果极佳，可令咖啡的香味更浓，纯度更纯。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥79.00

    Philips Saeco Brita Intenza+ 滤水芯

    更优水质，让您享受更美味的咖啡

    创新的 BRITA INTENZA+ 滤水芯专为避免宝贵的飞利浦 Seaco 浓缩咖啡机积聚水垢而研发。其滤水效果极佳，可令咖啡的香味更浓，纯度更纯。 查看所有优势

    更优水质，让您享受更美味的咖啡

    新鲜过滤的水令咖啡香味更浓

    • 适用于 Saeco 浓缩咖啡机
    • 改善咖啡口感
    • 防止水垢积聚
    • 每 2 个月更换一次
    新鲜过滤的水令咖啡香味更浓

    新鲜过滤的水令咖啡香味更浓

    水是每杯浓缩咖啡的关键因素，因此，要获得非凡口感，最好采用专业方法进行过滤。这就是为什么所有 Saeco 浓缩咖啡机都可选配创新型 INTENZA+ 滤水器的原因，该滤水器是我们与全球顶尖的家用滤水器公司 BRITA 共同研发的。只需将其设置为您所在地区的水质硬度，剩下的交给其先进的技术即可。结果如何？浓缩咖啡的理想水质，可让您享受香醇美味的咖啡。

    可调节滤水器设置

    可调节滤水器设置

    您可以根据水的硬度调节滤水设置。只需转动 Intenza+ 滤水器上的调整环即可。软水地区，设置为 A；中等硬水（出厂设置）地区，设置为 B；硬水地区，设置为 C。这样可以确保达到理想防垢效果和咖啡口感。

    更高效的冲煮过程

    更高效的冲煮过程

    在冲煮过程中，滤水器可确保恒定的冲煮温度和持续的压力，从而提高浓缩咖啡机的性能。

    更洁净的水可延长浓缩咖啡机的使用寿命

    更洁净的水可延长浓缩咖啡机的使用寿命

    滤水器可延长浓缩咖啡机的使用寿命，确保您持久享受上佳口感的咖啡。

    每 2 个月更换一次

    每 2 个月更换一次

    为了获得理想的口感并且持续保护咖啡机，请务必定期更换滤芯。请每二个月更换一次滤芯。

    防止系统积聚水垢

    INTENZA+ 滤水器可防止自来水在咖啡机中积聚水垢，因为水垢会影响咖啡的风味和香味。

    卡入即用系统

    滤水芯可轻松卡入水箱，30 秒内即可使用。

    技术规格

    • 服务

      1 年保修

    • 重量和尺寸

      数量
      1 个滤水芯
      产品重量
      0.118 kg
      产品尺寸（宽x厚x高）
      140 x 70 x 60 mm

    • 包装

      数量
      1 water filter cartridge

    获取此产品的支持

    转至客户服务

    推荐产品

      最近查看的产品