新鲜过滤的水令咖啡香味更浓

水是每杯浓缩咖啡的关键因素，因此，要获得非凡口感，最好采用专业方法进行过滤。这就是为什么所有 Saeco 浓缩咖啡机都可选配创新型 INTENZA+ 滤水器的原因，该滤水器是我们与全球顶尖的家用滤水器公司 BRITA 共同研发的。只需将其设置为您所在地区的水质硬度，剩下的交给其先进的技术即可。结果如何？浓缩咖啡的理想水质，可让您享受香醇美味的咖啡。