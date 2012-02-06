水是每杯浓缩咖啡的关键因素，因此，要获得非凡口感，最好采用专业方法进行过滤。这就是为什么所有 Saeco 浓缩咖啡机都可选配创新型 INTENZA+ 滤水器的原因，该滤水器是我们与全球顶尖的家用滤水器公司 BRITA 共同研发的。只需将其设置为您所在地区的水质硬度，剩下的交给其先进的技术即可。结果如何？浓缩咖啡的理想水质，可让您享受香醇美味的咖啡。
您可以根据水的硬度调节滤水设置。只需转动 Intenza+ 滤水器上的调整环即可。软水地区，设置为 A；中等硬水（出厂设置）地区，设置为 B；硬水地区，设置为 C。这样可以确保达到理想防垢效果和咖啡口感。
在冲煮过程中，滤水器可确保恒定的冲煮温度和持续的压力，从而提高浓缩咖啡机的性能。
滤水器可延长浓缩咖啡机的使用寿命，确保您持久享受上佳口感的咖啡。
为了获得理想的口感并且持续保护咖啡机，请务必定期更换滤芯。请每二个月更换一次滤芯。
INTENZA+ 滤水器可防止自来水在咖啡机中积聚水垢，因为水垢会影响咖啡的风味和香味。
滤水芯可轻松卡入水箱，30 秒内即可使用。
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