经过精心设计，可大幅增加声波震动

飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术至关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们无与伦比的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得超凡但轻柔的清洁效果。