飞利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷头 7 天便可清除多达一倍的牙渍，令牙齿更加美白。
DiamondClean 除垢垫由密集排列的钻石形刷毛制成，可清除食物和饮料造成的表面污渍。只需 7 天即可 100%*让您露出亮白的微笑。
经临床证明，只需使用四周飞利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷头，较手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 刷头对于我们的高频率和高幅度牙刷移动核心技术至关重要，每分钟可震动达 31000 次。我们无与伦比的声波技术将动力从刷柄完全传递给刷头的尖端。这种声波的移动可产生流动洁力，令液体渗入牙缝之间和牙龈周围，从而时刻获得超凡但轻柔的清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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