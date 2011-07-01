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  • 出众清洁，令牙齿更洁白。 出众清洁，令牙齿更洁白。 出众清洁，令牙齿更洁白。

    Philips Sonicare DiamondClean 标准型声波震动牙刷头

    HX6064/62

    出众清洁，令牙齿更洁白。

    Sonicare 电动牙刷替换刷头。提供理想清洁和美白性能

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    Philips Sonicare DiamondClean 标准型声波震动牙刷头

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    出众清洁，令牙齿更洁白。

    令牙齿更加洁白的牙刷头

    • 4 个装
    提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

    提示型刷毛可确保您有效地进行清洁

    提示型刷毛让您可以知道何时更换牙刷头。正常使用三个月后，刷毛会出现变形，清洁效果降低。牙刷头应每隔 3 个月更换一次。

    比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑*

    比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑*

    *在难以触及的部位，比手动牙刷清除多达一倍的牙菌斑

    卡入式刷头

    卡入式刷头

    轻松更换牙刷头，随心所欲地清洁

    增加 44% 的刷毛，进行更为彻底地清洁

    增加 44% 的刷毛，进行更为彻底地清洁。

    钻石形刷毛，迅速去除牙菌斑

    钻石形刷毛可创造更多刮擦面，迅速去除牙菌斑。

    中硬刷毛带来稳固而柔和的呵护体验。

    中硬刷毛带来稳固而柔和的呵护体验。

    技术规格

    • 技术规格

      工作时间
      为了获得理想效果，建议每三个月更换一次牙刷头。

    • 操作简易

      牙刷头系统
      轻松卡入式牙刷头，保证清洁
      适用型号
      • 深层净护型
      • FlexCare
      • 健康净白型
      • 钻石亮白型
      • EasyClean
      • HydroClean
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