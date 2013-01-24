2020 中国国际进口博览会



“作为一家专注于健康科技的公司，飞利浦承诺，凭借科技创新的力量，到2025年，每年造福20亿人的健康福祉，并以负责任和可持续发展的方式开展业务。我们深耕中国，洞悉中国健康医疗系统的痛点、挑战和发展方向。我们将全球创新与本地洞察的紧密结合，践行我们的社会责任，助力中国健康医疗系统实现四重目标——更好的健康结果、更好的患者体验和医护人员满意度，以及更低的护理成本。”