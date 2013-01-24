2020 中国国际进口博览会

“作为一家专注于健康科技的公司，飞利浦承诺，凭借科技创新的力量，到2025年，每年造福20亿人的健康福祉，并以负责任和可持续发展的方式开展业务。我们深耕中国，洞悉中国健康医疗系统的痛点、挑战和发展方向。我们将全球创新与本地洞察的紧密结合，践行我们的社会责任，助力中国健康医疗系统实现四重目标——更好的健康结果、更好的患者体验和医护人员满意度，以及更低的护理成本。”
中国国际进口博览会
时间：2020年11月5日 - 11月10日
地点：国家会展中心，上海市青浦区崧泽大道333号
展位：H8.1 A02-004/C05-002
飞利浦的目标是不断丰富在肿瘤领域的“全流程”解决方案，加快引进在肿瘤领域全球领先的技术，并针对中国医疗系统的实际情况，提供贴切的本土化解决方案，真正帮助到中国正在建设中的各级肿瘤中心应对来自人才、技术、设备和管理上挑战，提高肿瘤疾病的整体诊疗水平。
飞利浦带来了针对呼吸和重症医学领域全球领先的精准诊疗解决方案、区域内远程医疗方案等，满足国家和区域医疗中心“高精尖”的临床和科研需求。
推动优质医疗资源下沉，提升县域及基层医疗能力，实现医疗资源均质化，是解决老百姓“看病难、看病贵”的关键。在该展区，飞利浦不仅为县域及基层医疗机构建设胸痛中心、卒中中心、睡眠中心等带来可灵活配置、具有高度适应性的解决方案，还提供了丰富的信息化手段，帮助基层医院获得远程决策支持，提高医疗质量和效率。
我们致力于调动全球资源，为世界各地的医护英雄们提供支持，以定制化解决方案，打破壁垒，为抗击疫情贡献出我们的力量。
作为中国医院转型路上的长期战略合作伙伴，飞利浦以深度医疗专业能力与高效信息化能力，为医院提供专业、全面、贴心服务。