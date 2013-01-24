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2021 中国国际医疗器械博览会
CMEF 中国国际医疗器械博览会官方

以科技之极，助健康无界

展会信息
   

CMEF 中国国际医疗器械博览会官方

时间：2021年5月13日 - 5月16日

地点：国家会展中心，上海市青浦区崧泽大道333号

展位：3号馆, D17

展会日程

5月13日 新品专题演讲（10:30-11:30）
云栈 新一代全院监护解决方案（Mini tele monitoring）
重症仪表盘（Dashboard）
重症数据平台(Research platform) 
心飞云 智能心电信息云平台（Sheenfly）
云桥智能物联管理系统(Focal Point)
飞利浦AED智能物联网解决方案（ AED IoT ）
Affiniti悦享系列  卓鉴真知 悦享未来
Zenition 70&50 ——以微知形，革故鼎新
Incisive CT Plus 极光智慧心
IQon Spectral CT - 光谱，定义CT未来
明察秋毫，关护至细微Azurion & CVx 术中三维实时融合导航
DigitalDiagnost C90，“3D” 标准DR，所见，即是未来
神飞云医疗在线商城平台（Ecommerce platform）
5月13日 产品专题演讲（14:00-16:00）
ICCA智慧重症信息化解决方案
云栈 新一代全院监护解决方案（Mini tele monitoring）
重症仪表盘（Dashboard）
重症数据平台(Research platform) 
神飞云医疗在线商城平台（Ecommerce platform）
Affiniti悦享系列  卓鉴真知 悦享未来
Incisive CT Plus 极光智慧心
IQon Spectral CT - 光谱，定义CT未来
明察秋毫，关护至细微Azurion & CVx 术中三维实时融合导航
DigitalDiagnost C90，“3D” 标准DR，所见，即是未来
现在开始 就是未来——Ingenia Ambition
智慧承载，心脏领航——智慧心脏CT技术汇报

满足国家及区域医疗中心临床及科研需求

1
心血管智慧全程
解决方案
心血管智慧全程解决方案

心血管智慧全程解决方案

 

飞利浦不断引领突破性技术创新以满足国家和区域医疗中心的临床和科研需求。 在这一展区，飞利浦将展示现代医院管理制度建设与疾病防控管理结合的新模式，包含：胸痛/卒中双中心解决方案、导管室解决方案、超声解决方案，为患者提供优质的诊疗服务，助力医院提升心脑血管疾病诊疗综合能力，推动医院整体信息化建设。
了解更多
2
智慧影像全流程
解决方案
智慧影像全流程解决方案

智慧影像全流程解决方案

 

现代信息化技术与医疗影像管理相结合的颠覆性探索，包含：IntelliSpace Portal星云三维影像数据中心、IntelliSpace Discovery星云探索人工智能科研平台，为患者救治与医院科研提供大力支持，推动医学影像分析诊疗领域的技术革新。
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3
放射肿瘤整合
解决方案
放射肿瘤整合解决方案

放射肿瘤整合解决方案

 

飞利浦的目标是不断丰富在肿瘤领域的全流程解决方案，加快引进在肿瘤领域全球领先的技术，并针对中国医疗系统的实际情况，提供贴切的本土化解决方案，真正帮助到中国正在建设中的各级肿瘤中心应对来自人才、技术、设备和管理上挑战，提高肿瘤疾病的整体诊疗水平。
4
智慧重症
解决方案
智慧重症解决方案

智慧重症解决方案

 

飞利浦智慧重症解决方案以专业临床数据采集、记录、呈现、追溯、智能分析等，助力危急重症科室整体信息化提升，从入科、诊断到治疗护理、转归全流程无缝数据管理。飞利浦通过无缝数据管理，信息交互集成，实现跨科室流程优化和整合。从综合到专科重症监护，为病患提供标准化重症临床诊疗和管理流程，协助医护人员快速诊疗，精确治疗，给患者生命健康提供有力的保障
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满足国家及区域医疗中心临床及科研需求

1
心血管智慧全程解决方案
心血管智慧全程解决方案

心血管智慧全程解决方案

 

飞利浦不断引领突破性技术创新以满足国家和区域医疗中心的临床和科研需求。 在这一展区，飞利浦将展示现代医院管理制度建设与疾病防控管理结合的新模式，包含：胸痛/卒中双中心解决方案、导管室解决方案、超声解决方案，为患者提供优质的诊疗服务，助力医院提升心脑血管疾病诊疗综合能力，推动医院整体信息化建设。
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2
智慧影像全流程解决方案
智慧影像全流程解决方案

智慧影像全流程解决方案

 

现代信息化技术与医疗影像管理相结合的颠覆性探索，包含：IntelliSpace Portal星云三维影像数据中心、IntelliSpace Discovery星云探索人工智能科研平台，为患者救治与医院科研提供大力支持，推动医学影像分析诊疗领域的技术革新。
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3
放射肿瘤整合解决方案
放射肿瘤整合解决方案

放射肿瘤整合解决方案

 

飞利浦的目标是不断丰富在肿瘤领域的全流程解决方案，加快引进在肿瘤领域全球领先的技术，并针对中国医疗系统的实际情况，提供贴切的本土化解决方案，真正帮助到中国正在建设中的各级肿瘤中心应对来自人才、技术、设备和管理上挑战，提高肿瘤疾病的整体诊疗水平。
4
智慧重症解决方案
智慧重症解决方案

智慧重症解决方案

 

飞利浦智慧重症解决方案以专业临床数据采集、记录、呈现、追溯、智能分析等，助力危急重症科室整体信息化提升，从入科、诊断到治疗护理、转归全流程无缝数据管理。飞利浦通过无缝数据管理，信息交互集成，实现跨科室流程优化和整合。从综合到专科重症监护，为病患提供标准化重症临床诊疗和管理流程，协助医护人员快速诊疗，精确治疗，给患者生命健康提供有力的保障
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飞利浦医疗在线商城上线

医路同行 e键飞享


飞利浦医疗在线商城正式上线



飞利浦医疗在线商城致力于构建医疗服务新方式。平台集“医疗设备导购”、“服务与解决方案实施”、“云端医疗支持” 于一体，
多方位提供便捷的全数字化解决方案。为客户提供更多专业的医疗服务支持，让你e键飞享多种云端服务。
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