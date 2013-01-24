2021 中国国际医疗器械博览会

CMEF 中国国际医疗器械博览会官方
时间：2021年5月13日 - 5月16日
地点：国家会展中心，上海市青浦区崧泽大道333号
展位：3号馆, D17
CMEF 中国国际医疗器械博览会官方
时间：2021年5月13日 - 5月16日
地点：国家会展中心，上海市青浦区崧泽大道333号
展位：3号馆, D17
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5月13日 新品专题演讲（10:30-11:30）
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云栈 新一代全院监护解决方案（Mini tele monitoring）
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重症仪表盘（Dashboard）
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重症数据平台(Research platform)
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心飞云 智能心电信息云平台（Sheenfly）
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云桥智能物联管理系统(Focal Point)
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飞利浦AED智能物联网解决方案（ AED IoT ）
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Affiniti悦享系列 卓鉴真知 悦享未来
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Zenition 70&50 ——以微知形，革故鼎新
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Incisive CT Plus 极光智慧心
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IQon Spectral CT - 光谱，定义CT未来
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明察秋毫，关护至细微Azurion & CVx 术中三维实时融合导航
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DigitalDiagnost C90，“3D” 标准DR，所见，即是未来
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神飞云医疗在线商城平台（Ecommerce platform）
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5月13日 产品专题演讲（14:00-16:00）
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ICCA智慧重症信息化解决方案
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云栈 新一代全院监护解决方案（Mini tele monitoring）
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重症仪表盘（Dashboard）
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重症数据平台(Research platform)
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神飞云医疗在线商城平台（Ecommerce platform）
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Affiniti悦享系列 卓鉴真知 悦享未来
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Incisive CT Plus 极光智慧心
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IQon Spectral CT - 光谱，定义CT未来
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DigitalDiagnost C90，“3D” 标准DR，所见，即是未来
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现在开始 就是未来——Ingenia Ambition
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智慧承载，心脏领航——智慧心脏CT技术汇报