2021 中国国际医疗器械博览会

心血管智慧全程解决方案

飞利浦不断引领突破性技术创新以满足国家和区域医疗中心的临床和科研需求。 在这一展区，飞利浦将展示现代医院管理制度建设与疾病防控管理结合的新模式，包含：胸痛/卒中双中心解决方案、导管室解决方案、超声解决方案，为患者提供优质的诊疗服务，助力医院提升心脑血管疾病诊疗综合能力，推动医院整体信息化建设。