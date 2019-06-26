主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

医学影像整体解决方案

医学影像整体解决方案

随着医学影像技术的快速发展与普及，临床诊疗及科研对医学影像的依赖与日俱增，影像科医生面临越来越多的挑战。

希望了解更多关于医学影像整体解决方案？

提交此表格，我们将会和您联系，并提供关于医学影像整体解决方案的更多介绍。
与销售人员联系

医学影像数据纷繁复杂

亟需高效智能影像处理平台

 

医学影像数据愈加纷繁复杂，影像科医生的工作负担不断增加，引进一种更为智能高效的影像处理平台成为当务之急。

各学科影像数据分散

临床诊疗精确度有限

 

不同科室的影像数据无法在同一个信息化平台进行处理，跨学科临床诊疗与科研协作缺乏影像支持，难以对患者病情做出更为全面准确的评估。

影像数据跨区域分析困难

远程会诊难以实现

 

主院和分院医生在进行影像数据分析时不处于同一影像平台，数据无法互相传输，无法帮助缺乏诊断信心的低年资医生开展上下级会诊，同质化的区域医疗与远程会诊难以实现。

多种影像设备互不兼容

影像数据无法互联互通

 

医院采购的影像设备不断增加，但各品牌设备的单机工作站如同信息孤岛，互不兼容，影像数据无法实现互联互通。

“智慧”通往未来 —

飞利浦医学影像中心整体解决方案

 

现代信息化技术与医疗影像管理相结合的颠覆性探索，包含：IntelliSpace Portal星云三维影像数据中心、IntelliSpace Discovery星云探索人工智能科研平台，为患者救治与医院科研提供大力支持，推动医学影像分析诊疗领域的技术革新。

星云三维影像数据中心

IntelliSpace Portal

星云三维影像数据中心

查看产品
星云探索人工智能科研平台

IntelliSpace Discovery

星云探索人工智能科研平台

查看产品

IntelliSpace Portal 星云三维影像数据中心

一站式集成解决方案

简化管理流程

 

跨品牌、跨设备的多模态影像兼容，影像数据互联互通，

实现集中三维后处理、诊断，和数据存储。

不同厂商设备、不同学科影像、不同获取终端，通过同一个系统实现连接、融合与共享。

深入临床

促进跨学科诊疗协作

 

近70种临床影像应用，全面助力肿瘤、心脑血管、神经系统等专业疾病诊断。

为多种疾病诊断提供丰富的影像后处理应用组合，实现一站式、跨科室患者影像分析。

改善用户体验
提高临床工作流程效率

 

高效、简洁、智能的操作流程，全自动化工作流，助力医生快速、自信地诊断分析。

互通性和可扩展性
促进多院区影像一体化建设

 

灵活IT架构带来卓越的可扩展能力, 多院区互联互通，助力跨院区三维影像中心建设。

满足不同医院与科室的医生掌握多模态影像的需求        
实现分院与主院区的所有影像诊断同质化

医学科研一站式人工智能解决方案
IntelliSpace Discovery星云探索人工智能科研平台

 

作为一款集成化的人工智能解决方案，飞利浦星云探索人工智能科研平台3.0基于开放式架构，革命性地覆盖了从数据来源端到结果产出端，医学科研所包含的数据管理、影像处理应用程序、人工智能(AI)功能研发、部署与测试等完整工作流程，为您带来众多专门面向临床研究的影像数据分析及AI工具，具有先进的数据管理、处理与分析、可视化功能及优秀的可扩展性。

它拥有哪些功能：

数据管理:

本地数据管理解决方案，全方位支持AI研发流程中的数据交互、操作与标注

科研前端的应用程序

高级可视化、科研套件和插件工具，有力推进影像数据分析

机器学习解决方案

基于时下流行的集成开发环境和AI框架构建接口，便于创建全新的分析模型

飞利浦科研服务

可根据您的个人需求量身定制解决方案

最新资讯

联系信息

* 此字段为必填
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

这是什么意思？

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解