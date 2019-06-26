亟需高效智能影像处理平台
医学影像数据愈加纷繁复杂，影像科医生的工作负担不断增加，引进一种更为智能高效的影像处理平台成为当务之急。
临床诊疗精确度有限
不同科室的影像数据无法在同一个信息化平台进行处理，跨学科临床诊疗与科研协作缺乏影像支持，难以对患者病情做出更为全面准确的评估。
影像数据跨区域分析困难
远程会诊难以实现
主院和分院医生在进行影像数据分析时不处于同一影像平台，数据无法互相传输，无法帮助缺乏诊断信心的低年资医生开展上下级会诊，同质化的区域医疗与远程会诊难以实现。
多种影像设备互不兼容
影像数据无法互联互通
医院采购的影像设备不断增加，但各品牌设备的单机工作站如同信息孤岛，互不兼容，影像数据无法实现互联互通。
现代信息化技术与医疗影像管理相结合的颠覆性探索，包含：IntelliSpace Portal星云三维影像数据中心、IntelliSpace Discovery星云探索人工智能科研平台，为患者救治与医院科研提供大力支持，推动医学影像分析诊疗领域的技术革新。
IntelliSpace Portal
星云三维影像数据中心
IntelliSpace Discovery
星云探索人工智能科研平台
简化管理流程
跨品牌、跨设备的多模态影像兼容，影像数据互联互通，
实现集中三维后处理、诊断，和数据存储。
促进跨学科诊疗协作
近70种临床影像应用，全面助力肿瘤、心脑血管、神经系统等专业疾病诊断。
高效、简洁、智能的操作流程，全自动化工作流，助力医生快速、自信地诊断分析。
灵活IT架构带来卓越的可扩展能力, 多院区互联互通，助力跨院区三维影像中心建设。
作为一款集成化的人工智能解决方案，飞利浦星云探索人工智能科研平台3.0基于开放式架构，革命性地覆盖了从数据来源端到结果产出端，医学科研所包含的数据管理、影像处理应用程序、人工智能(AI)功能研发、部署与测试等完整工作流程，为您带来众多专门面向临床研究的影像数据分析及AI工具，具有先进的数据管理、处理与分析、可视化功能及优秀的可扩展性。