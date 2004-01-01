DreamStation BiPAP S/T
呼吸机
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DreamStation BiPAP S/T 的多重智能算法和功能可以根据患者在不同时期的需求自动调整灵敏度、治疗压力等。为患者提供舒适且有效的通气支持，保障长期通气治疗有效性。
特点
- 远程互联实现持续关护
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远程互联实现持续关护
DreamStation 提供了目前领先通气设备品牌中全面的数据连接选项¹。设备标配了蓝牙®模块，也可选配 Wi-Fi 模块和移动数据模块，您可以根据需求选择最经济、合适的方式进行数据连接。
DreamStation 提供了目前领先通气设备品牌中全面的数据连接选项¹。设备标配了蓝牙®模块，也可选配 Wi-Fi 模块和移动数据模块，您可以根据需求选择最经济、合适的方式进行数据连接。
DreamStation 提供了目前领先通气设备品牌中全面的数据连接选项¹。设备标配了蓝牙®模块，也可选配 Wi-Fi 模块和移动数据模块，您可以根据需求选择最经济、合适的方式进行数据连接。
- 加温湿化（可选）
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加温湿化（可选）
加温湿化器带有多种控温控湿方式，可选择控制绝对温度、相对湿度和加温管路，及湿化器预热功能。采用模块化设计，其一体式的水盒可用洗碗机清洗。
加温湿化器带有多种控温控湿方式，可选择控制绝对温度、相对湿度和加温管路，及湿化器预热功能。采用模块化设计，其一体式的水盒可用洗碗机清洗。
加温湿化器带有多种控温控湿方式，可选择控制绝对温度、相对湿度和加温管路，及湿化器预热功能。采用模块化设计，其一体式的水盒可用洗碗机清洗。
- 远程互联提高使用有效性
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远程互联提高使用有效性
开启 DreamStation BiPAP S/T 的数据连接选项后，呼吸机可以快速上传波形数据和治疗数据至云平台，帮助服务商更加经济高效地为您的设备使用或读卡需求提供支持。报告上传也为服务商提供了更多信息，可以更好的远程排除故障，减少设备返厂的情况。
开启 DreamStation BiPAP S/T 的数据连接选项后，呼吸机可以快速上传波形数据和治疗数据至云平台，帮助服务商更加经济高效地为您的设备使用或读卡需求提供支持。报告上传也为服务商提供了更多信息，可以更好的远程排除故障，减少设备返厂的情况。
开启 DreamStation BiPAP S/T 的数据连接选项后，呼吸机可以快速上传波形数据和治疗数据至云平台，帮助服务商更加经济高效地为您的设备使用或读卡需求提供支持。报告上传也为服务商提供了更多信息，可以更好的远程排除故障，减少设备返厂的情况。
- 使用状况每日总结
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使用状况每日总结
DreamStation BiPAP S/T 的每日总结可显示患者每日使用的简单趋势汇总报告，帮助用户跟踪自己的治疗进度。
DreamStation BiPAP S/T 的每日总结可显示患者每日使用的简单趋势汇总报告，帮助用户跟踪自己的治疗进度。
DreamStation BiPAP S/T 的每日总结可显示患者每日使用的简单趋势汇总报告，帮助用户跟踪自己的治疗进度。
- 以用户为中心的人性化设计
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以用户为中心的人性化设计
DreamStation 平台的外观设计时尚大气、操作简便且小巧轻便，可随心放置于床头柜或其他家庭场景种。其操作菜单简明直观，倾斜的面板设计让您无论在躺着或坐着的姿势，都很方便操作。
DreamStation 平台的外观设计时尚大气、操作简便且小巧轻便，可随心放置于床头柜或其他家庭场景种。其操作菜单简明直观，倾斜的面板设计让您无论在躺着或坐着的姿势，都很方便操作。
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- Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
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Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
Auto-Trak 数字式自动追踪是一种可以自动监测和切换吸气触发、呼气切换灵敏度及进行漏气监测和补偿的算法，它可以将呼吸机的灵敏度调整至贴近患者的自然呼吸节律。Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术无需手动调节，即可随着患者疾病进程的改变自动调节触发切换灵敏度。
Auto-Trak 数字式自动追踪是一种可以自动监测和切换吸气触发、呼气切换灵敏度及进行漏气监测和补偿的算法，它可以将呼吸机的灵敏度调整至贴近患者的自然呼吸节律。Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术无需手动调节，即可随着患者疾病进程的改变自动调节触发切换灵敏度。
Auto-Trak 数字式自动追踪是一种可以自动监测和切换吸气触发、呼气切换灵敏度及进行漏气监测和补偿的算法，它可以将呼吸机的灵敏度调整至贴近患者的自然呼吸节律。Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术无需手动调节，即可随着患者疾病进程的改变自动调节触发切换灵敏度。
- 自动气道管理
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自动气道管理
自动气道管理在所有双水平模式下均可以自动实时地管理患者的上气道开放情况。它能够在夜间持续监测上气道阻力并及时响应其变化，旨在为用户提供可满足患者通气需求的最小的双水平压力。
自动气道管理在所有双水平模式下均可以自动实时地管理患者的上气道开放情况。它能够在夜间持续监测上气道阻力并及时响应其变化，旨在为用户提供可满足患者通气需求的最小的双水平压力。
自动气道管理在所有双水平模式下均可以自动实时地管理患者的上气道开放情况。它能够在夜间持续监测上气道阻力并及时响应其变化，旨在为用户提供可满足患者通气需求的最小的双水平压力。
- 远程互联实现持续关护
- 加温湿化（可选）
- 远程互联提高使用有效性
- 使用状况每日总结
规格
- General
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General
|数据存储容量（最小值）
|
|过滤棉
|
- 普通
-
普通
|尺寸
|
|湿化器
|
|重量
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|设备控制
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- 电气方面
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电气方面
|电压
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|频率
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|电流
|
- 主要参数
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主要参数
|压力
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|模式
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|自动气道管理 (AAM)
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|后备呼吸频率
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|自动灵敏度追踪技术（Digital Auto-Trak）
|
|吸气时间
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|压力上升时间
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|延迟升压时间
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|灵活压力释放功能
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|温湿化功能
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- General
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General
|数据存储容量（最小值）
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|过滤棉
|
- 普通
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普通
|尺寸
|
|湿化器
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- ¹2016 带有后备呼吸频率的先进的 BiPAP 设备内部评估。
- 医疗器械名称：呼吸机
- 医疗器械生产企业名称：伟康股份有限公司Respironics,Inc.
- 医疗器械注册证号：国械注进20192080426
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