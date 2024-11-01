DreamStation BiPAP AVAPS 呼吸机
呼吸机
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每位慢性呼吸系统疾病患者的治疗需求都在不断变化。DreamStation BiPAP AVAPS 呼吸机致力于且长于提供有临床依据的无创通气解决方案，以应对患者不断变化的需求，改善呼吸问题。
特点
- 自动气道管理
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自动气道管理
DreamStation 可自动气道管理在所有双水平模式下均可以自动实时地管理患者的上气道开放情况。它能够在夜间持续监测上气道阻力并及时响应其变化，旨在为用户提供可满足患者通气需求的最小的双水平压力。
自动气道管理
DreamStation 可自动气道管理在所有双水平模式下均可以自动实时地管理患者的上气道开放情况。它能够在夜间持续监测上气道阻力并及时响应其变化，旨在为用户提供可满足患者通气需求的最小的双水平压力。
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- 智能压力调整，动态潮气量保障
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智能压力调整，动态潮气量保障
平均容量保证压力支持功能 (AVAPS) 可以根据患者的疾病进展和不断变化的通气状况自动调整吸气压力，既简化了定期调压或滴定的流程，又可以在保障舒适性的同时，提供有效且稳定的通气支持，进一步提高通气治疗的有效性。
智能压力调整，动态潮气量保障
平均容量保证压力支持功能 (AVAPS) 可以根据患者的疾病进展和不断变化的通气状况自动调整吸气压力，既简化了定期调压或滴定的流程，又可以在保障舒适性的同时，提供有效且稳定的通气支持，进一步提高通气治疗的有效性。
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- Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
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Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
Auto-Trak 数字式自动追踪是一种可以自动监测和切换吸气触发、呼气切换灵敏度及进行漏气监测和补偿的算法，它可以将呼吸机的灵敏度调整至贴近患者的自然呼吸节律。Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术无需手动调节，即可随着患者疾病进程的改变自动调节触发切换灵敏度。
Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
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- 准确治疗引领智能关护
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准确治疗引领智能关护
DreamStation AVAPS 的多重智能技术 可以根据患者实际呼吸状况和通气需求自动提供有效且舒适的治疗压力。同时它的数据连接功能可以让您时刻把握设备使用状况，帮助您长期有效地使用呼吸机。
准确治疗引领智能关护
DreamStation AVAPS 的多重智能技术 可以根据患者实际呼吸状况和通气需求自动提供有效且舒适的治疗压力。同时它的数据连接功能可以让您时刻把握设备使用状况，帮助您长期有效地使用呼吸机。
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- 以用户为中心的人性化设计
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以用户为中心的人性化设计
DreamStation 平台的外观设计时尚大气、操作简便且小巧轻便，可随心放置于床头柜或其他家庭场景种。其操作菜单简明直观，倾斜的面板设计让您无论在躺着或坐着的姿势，都很方便操作。同时还搭配一台便于清洁的一体式湿化器。
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DreamStation 平台的外观设计时尚大气、操作简便且小巧轻便，可随心放置于床头柜或其他家庭场景种。其操作菜单简明直观，倾斜的面板设计让您无论在躺着或坐着的姿势，都很方便操作。同时还搭配一台便于清洁的一体式湿化器。
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- 多重智能技术应对复杂疾病需求
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多重智能技术应对复杂疾病需求
飞利浦针对临床需求创新不断，致力于为每位独特的用户提供量身定制的解决方案。飞利浦首次将自动气道管理和动态潮气量保障同时实现在呼吸治疗解决方案种 ，让呼吸机可以在所有双水平模式下实时自动地解决低通气和 OSA 问题。
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- 远程互联实现持续关护
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远程互联实现持续关护
DreamStation 提供了目前领先通气设备品牌中全面的数据连接选项³。设备标配了蓝牙®模块，也可选配 Wi-Fi 模块和移动数据模块，您可以根据需求选择最经济、合适的方式进行数据连接。
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- 自动气道管理
- 智能压力调整，动态潮气量保障
- Auto-Trak 数字式自动追踪灵敏度技术
- 准确治疗引领智能关护
规格
- 普通
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普通
|湿化器
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|数据存储容量（最小）
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|过滤膜
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|设备控制
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|保修
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- 主要参数
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主要参数
|压力
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|模式
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|后备呼吸频率
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|AVAPS
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目标潮气量：每次呼吸 200 - 1500 ml 可调（增量为 10 ml）
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最大 IPAP 设置范围：6 cm H2O - 30 cm H2O
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最小 IPAP 设置范围：EPAP 加 2 cm H2O - 30 cm H2O
（最小压力支持为 2 cm H2O）
|自动灵敏度追踪技术（Digital Auto-Trak）
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|吸气时间
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|压力上升时间
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|延迟升压时间
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|灵活压力释放功能
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|温湿化功能
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- 尺寸和重量
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尺寸和重量
|尺寸
|
|重量
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- 电气方面
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电气方面
|电压
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|频率
|
|电流
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- 普通
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普通
|湿化器
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|数据存储容量（最小）
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- 主要参数
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主要参数
|压力
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|模式
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- ¹ 2016 带有后备呼吸频率的先进的 BiPAP 设备内部评估。
- 医疗器械名称：呼吸机
- 医疗器械生产企业名称：伟康股份有限公司Respironics,Inc.
- 医疗器械注册证号：国械注进20192080426
- 广告批准文号：沪械广审(文)第240901-07499号
- 禁忌内容或者注意事项详见说明书
- 请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用
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