以用户为中心的人性化设计

DreamStation 平台的外观设计时尚大气、操作简便且小巧轻便，可随心放置于床头柜或其他家庭场景种。其操作菜单简明直观，倾斜的面板设计让您无论在躺着或坐着的姿势，都很方便操作。同时还搭配一台便于清洁的一体式湿化器。