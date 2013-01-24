医护融资服务 | 延期支付

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固定还款
将飞利浦设备的预付成本或技术投资转变成可预知的固定还款。另外还可以安排季度或半年度的分期还款，以高性价比方式购买医疗设备和解决方案，同时预留足额的现金和信用额度来支持其他核心经营活动。
延期还款
选择延期还款时，您可以将还款时间推迟到预先约定的时间以后。在解决方案实施后或者预算到位后才开始还款，可为您预留充足的现金储备。利用宽限期来重启您的医疗科技实践或不断增加医疗技术的财务收益。
递进式还款
根据飞利浦新设备或新IT解决方案的多个实施阶段来规划还款计划，有效规避现金流短缺风险。通过递进式或递减式的还款，您可以将定期还款与计划执行配合起来。这种方式可帮助您有效管理进项和出项现金流并改善患者护理效果。
按次计费
根据设备的实际使用以及患者流量按比例还款。飞利浦与您分摊一部分的经营风险，帮助您配合好患者诊疗收入与对外还款。没有达到特定量时，您只需要支付‘最低还款额’，而高于特定量时只需支付预先预定的‘封顶’还款额即可，您对技术产品的使用不会有任何附加成本。
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