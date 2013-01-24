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医护融资服务 | 延期支付

延长付款期限

飞利浦医疗技术即用延付

飞利浦金融简介
    通过新的资金来源获得飞利浦技术，以此提高患者护理水平并增加营业收入。提升购买力，获得您即刻所需的飞利浦高级技术和解决方案，以此改善患者护理成效并增加患者诊疗收入，同时也让您立即合法拥有技术产品。采购成本可以在较长的一段时间内进行分摊，充分保留了日常运营所需的现金流。如此一来，飞利浦医疗设备、管理技术服务和IT解决方案的支出就能与您的投资收益相契合。
    优化现金流
    优化现金流
    • 利用新的资金来源获得增长所需的技术产品
    • 维持银行信用额度以满足其他用途
    • 将采购成本分摊为几年时间偿还，有效保护现金流
    • 支出与患者诊疗收入相一致
    条款选择
    方式选择
    • 固定利率或浮动利率
    • 线性计划 – 计划内的本金等额还款
    • 年金计划 – 按月还款，前期金额较低
    • 定制计划 – 根据您特定的需求和情况定制还款方式
    延期支付
    延长还款期限
    • 通过3到7年的还款计划安排享受新技术带来的收益
    • 可以探讨最长10年的还款期

    选择适合自己的还款计划


    您可以根据您的需求和目标来安排对所购买的飞利浦医疗技术的还款，可以采用分期固定还款或灵活分期的方式。经验丰富的财务专家将帮助您挑选最适合您的还款计划。

    为什么要选择飞利浦的延长付款期限？


    除了延长付款期限和灵活的付款安排外，飞利浦金融还可以定制融资计划来满足您的单方面的医护实施需求并应对现金流瓶颈。我们会提供全套完整的融资解决方案来帮助您实现最大的投资价值回报。掌握了丰富的医疗技术融资知识的专家必然能够让您的医疗机构获益匪浅。飞利浦金融顾问则能够为您提供战略资产管理计划，确保设备的与时俱进并优化您的现金流。

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    这是什么意思？

    医疗科技融资解决方案

    医疗技术租赁


    飞利浦医疗技术租赁降本提质
    了解更多信息

    延长付款期限


    飞利浦医疗技术即用延付
    了解更多信息

    贸易融资


    飞利浦流动资金融资方案伴您成长
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    免责声明： 

    本内容仅供常规参考之用，需经客户定制，合同及融资方批准。欲了解更多信息，请联系当地飞利浦代表。

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