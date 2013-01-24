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医护融资服务 | 医护技术租赁

医疗技术租赁

飞利浦医疗技术租赁降本提质

飞利浦金融简介
    如果您需要更高的灵活性来应对资金瓶颈、对医疗市场的快速变化做出迅速响应，由飞利浦金融合作伙伴提供的医疗技术租赁会提供多样化的融资工具来让创新技术变得更加实惠普及。在医疗技术租赁的帮助下，您可以在设备和解决方案的经济周期内（异于所有权）对其加以利用。针对您的现金流情况，灵活安排还款节奏 – 如：固定金额还款、递进式还款和按次计费协议，等。
    健康的现金流

    健康的现金流

     
    • 让您的资本预算能更长远地获取您所需的创新技术
    • 改善现金流，几乎或完全无需支出预付成本
    • 避免因技术过时造成收入损失
    • 4到7年的还款计划，与资产的寿命期紧密联系
    应用灵活

    灵活性

     
    • 随时享受最新技术
    • 根据收支周期选择固定或灵活的还款计划
    • 无需再度协商新的融资计划就能添置新的技术选项
    • 合同到期后可选择拥有或退还技术产品
    便利性

    便利性

     
    • 将设备、维护和医疗科技服务综合到一个还款计划中，经济实惠
    • 只需延期医疗技术租赁服务即可轻松升级或获得新的技术产品
    • 根据数据使用和分析有效管理机构资产

    选择适合自己的还款计划

    您可以根据您的需求和目标来安排对所购买的飞利浦医疗技术的还款，可以采用分期固定还款或灵活分期的方式。经验丰富的财务专家将帮助您挑选最适合您的还款计划。
    保留您的选择权

    保持开放选择

    没人可以预测未来，所以能够在医疗技术租赁合同届满时获得一系列的选择，这绝对是一件幸事。您可以买下设备继续使用，或者退还给飞利浦换取更新的技术产品。这不但能让您在高性能的医疗技术帮助下信心十足地改善患者护理，同时还能优化运营成本和运营效率。

    为什么要选择飞利浦的医疗技术租赁？

     

    我们拥有医疗技术和临床工作流程方面的专业化知识，也深知创新的先进技术如何能够让医疗机构获益。我们的财务专家可以根据现实估值来提供量身定制的医疗技术租赁和还款安排，充分满足您的医疗实施需求、应对现金流瓶颈。此外，我们还能提供医护服务来帮助您构筑长期稳定性，例如提供顾问服务和战略资产管理服务等。 

    联系信息

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    这是什么意思？

    医疗科技融资解决方案

    医疗技术租赁
     

    飞利浦医疗技术租赁降本提质
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    延长付款期限
     

    飞利浦医疗技术即用延付
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    贸易融资
     

    飞利浦流动资金融资方案伴您业务成长
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    免责声明： 

    本内容仅供常规参考之用，需经客户定制，合同及融资方批准。欲了解更多信息，请联系当地飞利浦代表。

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