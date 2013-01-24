医护融资服务 | 医护技术租赁

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固定还款
利用先进的医疗设备和解决方案来构筑您的医疗科技经营事业 – 分期固定还款，金额可预知。医疗设备租赁的成本可在合同期内分摊，与您的财务计划相契合。一般采用每月还款的方式，但也可以安排季度或半年度还款。
延期还款
所租赁的飞利浦医疗设备与解决方案可在预先约定的宽限期过后再开始固定还款。延期固定还款安排能够让您在不发生成本或费用的情况下提前享受到新技术的效益。因此，该还款计划既能帮助您产生短期的患者诊疗收入，又不会占用您的预算额度。
递进式还款
通过还款期与部署期的协调搭配来获得最大投资回报率（ROI）。递增或递减式的租赁结构与医疗设备/IT项目的交错部署相吻合，帮助您有效管理进项和出项现金流并改善患者护理成效。
按次计费
为您应对患者流量波动带来最大的灵活性。租赁费当中有一部分可按照设备的实际使用进行还款，例如扫描按次计费。这样我们也可分摊您一部分的运营风险 – 低于一定的量时您只需承担‘最低还款额’，而高于预先约定的量时则承担‘封顶’还款额即可，技术产品的使用完全不存在额外成本 – 让飞利浦最新技术变得更实惠普及。
我们拥有医疗技术和临床工作流程方面的专业化知识，也深知创新的先进技术如何能够让医疗机构获益。我们的财务专家可以根据现实估值来提供量身定制的医疗技术租赁和还款安排，充分满足您的医疗实施需求、应对现金流瓶颈。此外，我们还能提供医护服务来帮助您构筑长期稳定性，例如提供顾问服务和战略资产管理服务等。
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