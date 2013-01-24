如今，随着新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 在全球范围内的持续传播，飞利浦坚定地支持信赖我们的卫生系统和医护人员，帮助他们对病人进行护理。飞利浦的解决方案包括中至高危有创和无创通气、氧疗、CPAP 治疗、雾化器、病人监护以及医用耗材，可帮助卫生系统和临床医生应对这一复杂多变的环境。

我们与全球客户积极合作，促进感染 COVID-19 病人急需的产品，服务和解决方案供应到位。

飞利浦正在悉心努力，在信息传达、物资供应和赋能方面为医护人员、临床医生和所有受 COVID-19 影响的人员提供帮助。因为在飞利浦，我们以改善生活为使命，我们的斗志在这一充满挑战的时刻更加昂扬。