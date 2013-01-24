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COVID-19

助力医学影像工作者应对COVID-19

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    COVID-19 管理的临床支持与资源


    获取产品支持，包括清洁和消毒信息、

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    COVID-19 管理的产品与服务


    探索用于管理 COVID-19 病人的全面产品和服务解决方案组合。
    呼吸关护
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    病人监护仪
    超声

    影像诊断

    飞利浦深刻意识到全球医护人员在应对新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 危机时面临的风险、压力以及充满挑战的情况。在飞利浦，我们的首要任务是为您和您的病人提供支持，渡过这段艰难的时期。

     

    本页包含用于支持飞利浦设备使用和维护的教育资源以及提高临床收治能力时可能需要的其他产品相关信息。我们将根据最新消息，在本页中持续更新有关 COVID-19 的信息和最佳做法。

     

    飞利浦和我们全球范围内的成员对身处疫情第一线的医护人员心怀感恩。您的奉献激励着我们，鞭策我们完成改善生活的使命。

    超声

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      Lumify 在您的智能设备上体验优秀的超声图像

      Lumify  

      在您的智能设备上体验优秀的超声图像
      • 无缝信息共享
      • 非凡的图像质量
      • 实时技术更新
      795005
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    影像诊断产品消毒

    DXR 清洁和消毒说明
    CT 清洁和消毒说明
    MR 清洁和消毒说明
    AMI 清洁和消毒说明

    计算机断层扫描/高级分子成像

    诊断 X 射线

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      MobileDiagnost wDR 具有伸缩式立柱选件的移动DR

      MobileDiagnost wDR  

      具有伸缩式立柱选件的移动DR
      • 良好可视性，易于访问
      • 无缝工作流程
      • 高清图像质量
      NOCTN500
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    •  
      DigitalDiagnost 数字化 X 射线摄影系统

      DigitalDiagnost  

      数字化 X 射线摄影系统
      • 灵活设置满足您的各项需求
      • 高性能检查室赋予您卓越的 DR 检查能力
      • 采用 Eleva 用户界面，简化工作流程
      712220
      查看产品
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      超级板 便携式无线 X 线探测器

      超级板  

      便携式无线 X 线探测器
      • 定位简单，工作流程顺畅
      • 两种尺寸，性能灵活
      • 可在系统之间共享
      NOCTN343
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      超级栅 散射矫正算法

      超级栅  

      散射矫正算法
      • 享受快速、流畅的无滤线栅工作流程
      • 简单的自动化操作可以立即得出结果
      • 无滤线栅工作流程可以节省您的时间
      NOCTN339
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    教育与资源

       超声

    教育与资源

    针对性超声检查-急诊科左心室功能评估-中文版

    针对性超声检查-急诊科左心室功能评估-英文版

    POC经胸超声心动图介绍_中文版

    POC经胸超声心动图介绍_英文版

    针对用于气道管理的超声检查-中文版

    针对用于气道管理的超声检查-英文版

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    清洁与消毒

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    清洁与消毒

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    清洁与消毒

    诊断X射线设备清洁说明

    我们与您同在

    组织

    组织协调以提供帮助

     
    我们协调了资源和处理能力，帮助护理系统快速访问信息和医疗解决方案，以满足其病人的护理需求。
    适应

    积极适应

     
    我们正在调整和改进我们的产品和技术，以帮助应对疾病、病人群体和护理条件的挑战。
    连接

    建立连接

     
    我们正在利用我们的基础设施和平台连接护理团队，帮助护理系统在准备、响应和恢复工作中尽可能高效地进行沟通。
    申明：飞利浦设备教程、指引、资料和案例分享，仅供使用飞利浦设备的专业医疗人士参考，本内容不构成任何诊断或治疗建议。飞利浦设备的具体操作指引以产品使用说明为准。

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