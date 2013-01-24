如需获取与 COVID-19 相关的 飞利浦消费产品或产品支持信息，请单击此处。
遇到问题？请联系您的飞利浦代表或者致电：
400 810 0038（手机可拨打）/ 800 810 0038 与我们联系。
飞利浦深刻意识到全球医护人员在应对新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 危机时面临的风险、压力以及充满挑战的情况。在飞利浦，我们的首要任务是为您和您的病人提供支持，渡过这段艰难的时期。
本页包含用于支持飞利浦设备使用和维护的教育资源以及提高临床收治能力时可能需要的其他产品相关信息。我们将根据最新消息，在本页中持续更新有关 COVID-19 的信息和最佳做法。
飞利浦和我们全球范围内的成员对身处疫情第一线的医护人员心怀感恩。您的奉献激励着我们，鞭策我们完成改善生活的使命。
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。我已了解