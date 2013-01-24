飞利浦深刻意识到全球医护人员在应对新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 危机时面临的风险、压力以及充满挑战的情况。在飞利浦，我们的首要任务是为您和您的病人提供支持，渡过这段艰难的时期。

本页包含用于支持飞利浦设备使用和维护的教育资源以及提高临床收治能力时可能需要的其他产品相关信息。我们将根据最新消息，在本页中持续更新有关 COVID-19 的信息和最佳做法。

飞利浦和我们全球范围内的成员对身处疫情第一线的医护人员心怀感恩。您的奉献激励着我们，鞭策我们完成改善生活的使命。