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  • 持久贴面剃须 持久贴面剃须 持久贴面剃须

    剃须刀头

    HQ8/50

    持久贴面剃须

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。

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    剃须刀头

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    持久贴面剃须

    每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

    • 停止生产
    • 购买 SH50 替代
    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计

    飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。

    准确切剃系统

    准确切剃系统

    飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

    舒适的剃须刀头

    舒适的剃须刀头

    这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。

    技术规格

    • 剃须刀头

      每个包装的剃须刀头数
      3
      适合产品型号
      • HQ7100
      • HQ7140
      • HQ7160
      • HQ7180
      • HQ7200
      • HQ7240
      • HQ7290
      • HQ7742
      • HQ7760
      • HQ7762
      • HQ7780
      • HQ7782
      • HQ8445
      • HQ8830
      • HQ8850
      • HQ8870
      • HQ8880
      • HQ8882
      • HQ8890
      • HQ8894
      • AT750
      • AT751
      • AT890
      • AT891
      • HQ7120
      • HQ7141
      • HQ7142
      • HQ7143
      • HQ7165
      • HQ7260
      • HQ7300
      • HQ7310
      • HQ7320
      • HQ7330
      • HQ7340
      • HQ7350
      • HQ7360
      • HQ7363
      • HQ7380
      • HQ7390
      • HQ7890
      • HQ8825
      • HQ8845
      • HQ8865
      • HQ8875
      • HQ8885
      • HQ8893
      • PT710
      • PT715
      • PT720
      • PT725
      • PT730
      • PT735
      • PT860
      • PT870
      升级款剃须刀头
      HQ8 已由 SH50 替代
    Badge-D2C

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