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持久贴面剃须
两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
7000 Series
电动剃须刀
Shaver series 3000
飞利浦干湿两用电动剃须刀
AquaTouch
飞利浦电动剃须刀
Shaver series 5000 PowerTouch
飞利浦PowerTouch 劲锋系列电动剃须刀
Shaver series 3000 PT722 Dry electric shaver
6000 series
充电式剃须刀
干湿两用电动剃须刀
7000 series
飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。
飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。
这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。
剃须刀头
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